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Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 вер, 2022 12:37
candidat написав: бульбик написав:
К слову ..На пятый день таки дозвонился на ГЛ (мне сам никто не перезвонил). Объяснили что перед цифрами нужно вбить UA - тогда всё будет ок.
Если не вбить UA, то даёт ввести только 16 знаков, а если вбить, то 29?
Да
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:35
candidat написав:
,Честно говоря, с трудом представляю, что они там так долго делают.
они обдумывают, давать ли разрешение на открытие вам счета
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J
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:29
J мабуть, час на відкриття рахунку - поняття суто індивідуальне і залежить від багатьох факторів. Зазвичай в цьому банку процедура відкриття рахунку для нових клієнтів займає не більше ніж 30-40 хвилин із остаточним оформленням документів
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Додано: Вів 27 вер, 2022 20:45
J написав: candidat написав:
,Честно говоря, с трудом представляю, что они там так долго делают.
они обдумывают, давать ли разрешение на открытие вам счета
У меня рылись в реестре недвижимого имущества. Доколупались, что опросник неправильно заполнил.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:47
Як банк проводить перекази по IBAN? З якого по який час?
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Webracer
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 17:21
Webracer написав:
Як банк проводить перекази по IBAN? З якого по який час?
С 9 до 17 робочі дні 100%, по вихідніх на відпочинку.
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novichok
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Додано: Чет 27 жов, 2022 09:25
Подскажите, пожалуйста, здесь закочившийся депозит доступен в дату окончания? И с какого времени?
Чтобы запланировать день.
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Ромасик
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Чет 27 жов, 2022 09:44
Alien
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