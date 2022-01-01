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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

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Агропросперіс Банк 5 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
5
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 12:37

  candidat написав:
  бульбик написав:К слову ..На пятый день таки дозвонился на ГЛ (мне сам никто не перезвонил). Объяснили что перед цифрами нужно вбить UA - тогда всё будет ок.

Если не вбить UA, то даёт ввести только 16 знаков, а если вбить, то 29?


Да
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:35

  candidat написав:,Честно говоря, с трудом представляю, что они там так долго делают.

они обдумывают, давать ли разрешение на открытие вам счета
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:29

J мабуть, час на відкриття рахунку - поняття суто індивідуальне і залежить від багатьох факторів. Зазвичай в цьому банку процедура відкриття рахунку для нових клієнтів займає не більше ніж 30-40 хвилин із остаточним оформленням документів
Marica
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 20:45

  J написав:
  candidat написав:,Честно говоря, с трудом представляю, что они там так долго делают.

они обдумывают, давать ли разрешение на открытие вам счета

У меня рылись в реестре недвижимого имущества. Доколупались, что опросник неправильно заполнил.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:47

Як банк проводить перекази по IBAN? З якого по який час?
Webracer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 17:21

  Webracer написав:Як банк проводить перекази по IBAN? З якого по який час?

С 9 до 17 робочі дні 100%, по вихідніх на відпочинку.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 09:25

Подскажите, пожалуйста, здесь закочившийся депозит доступен в дату окончания? И с какого времени?
Чтобы запланировать день.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 11:30

Re: Агропросперіс Банк

И как валюту отдают? С улыбкой на лице или нет?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 12:11

З банки люб'язно подзвонили і запросили з 10 ранку на отримання
Ромасик
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