RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Агропросперіс Банк 4.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
83%
5
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 23:13

  Investor_K написав:И как валюту отдают? С улыбкой на лице или нет?

с легким укором

кстати, 100 тут стало уже или 50 как у mustbe в таблице?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4700
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: root і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 23, 24, 25
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
243 134359
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 жов, 2022 23:40
cohan
МТБ Банк 1 ... 7, 8, 9
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 17:39
87 140545
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 жов, 2022 23:32
cohan
Банк Власний Рахунок 1 ... 77, 78, 79
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
788 625799
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 жов, 2022 23:16
IMPRINTER

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3062)
01.11.2022 00:00
Ринок ОВДП (3613)
31.10.2022 23:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.