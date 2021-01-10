RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Агропросперіс Банк 4.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
83%
5
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 23:13

  Investor_K написав:И как валюту отдают? С улыбкой на лице или нет?

с легким укором

кстати, 100 тут стало уже или 50 как у mustbe в таблице?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4709
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 383 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:55

  cohan написав:
  Investor_K написав:И как валюту отдают? С улыбкой на лице или нет?

с легким укором

кстати, 100 тут стало уже или 50 как у mustbe в таблице?

Только 50
la9
 
Повідомлень: 2302
З нами з: 02.07.09
Подякував: 438 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 23:57

Трохи збільшили ставки по гривні та доляру
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2782
З нами з: 31.03.13
Подякував: 16 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 537, 538, 539
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
5389 2190828
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лис, 2022 21:02
Мизантрóп
Правекс банк 1 ... 11, 12, 13
stuermer01 » Нед 10 січ, 2021 13:48
121 3803
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лис, 2022 19:26
Howl
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 265, 266, 267
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2669 1537108
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лис, 2022 17:00
042013

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (717)
07.11.2022 00:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.