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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Агропросперіс Банк 4.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
83%
5
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 23:13

  Investor_K написав:И как валюту отдают? С улыбкой на лице или нет?

с легким укором

кстати, 100 тут стало уже или 50 как у mustbe в таблице?
cohan
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Повідомлень: 4719
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Подякував: 100 раз.
Подякували: 383 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:55

  cohan написав:
  Investor_K написав:И как валюту отдают? С улыбкой на лице или нет?

с легким укором

кстати, 100 тут стало уже или 50 как у mustbe в таблице?

Только 50
la9
 
Повідомлень: 2302
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Подякував: 438 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 23:57

Трохи збільшили ставки по гривні та доляру
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 12:33

Завтра у дочки закінчується конвертаційний депо. Обіцяли за пару днів телефонувати-мовчок. Додзвонитися в відділення неможливо. Віддадуть без попереднього замовлення?
novichok
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Повідомлень: 2787
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Подякував: 16 раз.
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