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Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 жов, 2022 23:13
Investor_K написав:
И как валюту отдают? С улыбкой на лице или нет?
с легким укором
кстати, 100 тут стало уже или 50 как у mustbe в таблице?
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cohan
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Додано: Вів 01 лис, 2022 22:55
cohan написав: Investor_K написав:
И как валюту отдают? С улыбкой на лице или нет?
с легким укором
кстати, 100 тут стало уже или 50 как у mustbe в таблице?
Только 50
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Додано: Нед 06 лис, 2022 23:57
Трохи збільшили ставки по гривні та доляру
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Додано: Сер 09 лис, 2022 12:33
Завтра у дочки закінчується конвертаційний депо. Обіцяли за пару днів телефонувати-мовчок. Додзвонитися в відділення неможливо. Віддадуть без попереднього замовлення?
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