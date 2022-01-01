с легким укором
кстати, 100 тут стало уже или 50 как у mustbe в таблице?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 жов, 2022 23:13
Додано: Вів 01 лис, 2022 22:55
Додано: Сер 09 лис, 2022 12:33
Завтра у дочки закінчується конвертаційний депо. Обіцяли за пару днів телефонувати-мовчок. Додзвонитися в відділення неможливо. Віддадуть без попереднього замовлення?
Додано: Сер 09 лис, 2022 19:27
Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:02
Re: Агропросперіс Банк
був не приємно здивований коли після закінчення сроку дії карти до депозиту з мене зняли 20 грн за перевипуск карти в звязку з закінченням. Це повне жлобство. Такого ні в одному банку не бачив, тип паче це не кредитка, а карта до депозиту на яку надходять відсотки
Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:23
В тарифах плата за перевипуск є?
|