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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

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Агропросперіс Банк 4.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
83%
5
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 23:13

  Investor_K написав:И как валюту отдают? С улыбкой на лице или нет?

с легким укором

кстати, 100 тут стало уже или 50 как у mustbe в таблице?
cohan
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  cohan написав:
  Investor_K написав:И как валюту отдают? С улыбкой на лице или нет?

с легким укором

кстати, 100 тут стало уже или 50 как у mustbe в таблице?

Только 50
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 23:57

Трохи збільшили ставки по гривні та доляру
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 12:33

Завтра у дочки закінчується конвертаційний депо. Обіцяли за пару днів телефонувати-мовчок. Додзвонитися в відділення неможливо. Віддадуть без попереднього замовлення?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:27

  novichok написав:Завтра у дочки закінчується конвертаційний депо. Обіцяли за пару днів телефонувати-мовчок. Додзвонитися в відділення неможливо. Віддадуть без попереднього замовлення?


в Киеве да
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:02

Re: Агропросперіс Банк

був не приємно здивований коли після закінчення сроку дії карти до депозиту з мене зняли 20 грн за перевипуск карти в звязку з закінченням. Це повне жлобство. Такого ні в одному банку не бачив, тип паче це не кредитка, а карта до депозиту на яку надходять відсотки :shock:
alex2013a90
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:23

  alex2013a90 написав:був не приємно здивований коли після закінчення сроку дії карти до депозиту з мене зняли 20 грн за перевипуск карти в звязку з закінченням. Це повне жлобство. Такого ні в одному банку не бачив, тип паче це не кредитка, а карта до депозиту на яку надходять відсотки :shock:

В тарифах плата за перевипуск є?
novichok
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