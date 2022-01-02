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Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 жов, 2022 23:13
Investor_K написав:
И как валюту отдают? С улыбкой на лице или нет?
с легким укором
кстати, 100 тут стало уже или 50 как у mustbe в таблице?
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Додано: Вів 01 лис, 2022 22:55
cohan написав: Investor_K написав:
И как валюту отдают? С улыбкой на лице или нет?
с легким укором
кстати, 100 тут стало уже или 50 как у mustbe в таблице?
Только 50
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Додано: Нед 06 лис, 2022 23:57
Трохи збільшили ставки по гривні та доляру
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novichok
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Додано: Сер 09 лис, 2022 12:33
Завтра у дочки закінчується конвертаційний депо. Обіцяли за пару днів телефонувати-мовчок. Додзвонитися в відділення неможливо. Віддадуть без попереднього замовлення?
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Додано: Сер 09 лис, 2022 19:27
novichok написав:
Завтра у дочки закінчується конвертаційний депо. Обіцяли за пару днів телефонувати-мовчок. Додзвонитися в відділення неможливо. Віддадуть без попереднього замовлення?
в Киеве да
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cohan
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:48
novichok написав: alex2013a90 написав:
був не приємно здивований коли після закінчення сроку дії карти до депозиту з мене зняли 20 грн за перевипуск карти в звязку з закінченням. Це повне жлобство. Такого ні в одному банку не бачив, тип паче це не кредитка, а карта до депозиту на яку надходять відсотки
В тарифах плата за перевипуск є?
Якщо і є, то все рівно жлобство.
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