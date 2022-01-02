RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Агропросперіс Банк 4.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
83%
5
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 23:13

  Investor_K написав:И как валюту отдают? С улыбкой на лице или нет?

с легким укором

кстати, 100 тут стало уже или 50 как у mustbe в таблице?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5099
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:55

  cohan написав:
  Investor_K написав:И как валюту отдают? С улыбкой на лице или нет?

с легким укором

кстати, 100 тут стало уже или 50 как у mustbe в таблице?

Только 50
la9
 
Повідомлень: 2389
З нами з: 02.07.09
Подякував: 461 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 23:57

Трохи збільшили ставки по гривні та доляру
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2921
З нами з: 31.03.13
Подякував: 19 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 12:33

Завтра у дочки закінчується конвертаційний депо. Обіцяли за пару днів телефонувати-мовчок. Додзвонитися в відділення неможливо. Віддадуть без попереднього замовлення?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2921
З нами з: 31.03.13
Подякував: 19 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:27

  novichok написав:Завтра у дочки закінчується конвертаційний депо. Обіцяли за пару днів телефонувати-мовчок. Додзвонитися в відділення неможливо. Віддадуть без попереднього замовлення?


в Киеве да
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5099
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:02

Re: Агропросперіс Банк

був не приємно здивований коли після закінчення сроку дії карти до депозиту з мене зняли 20 грн за перевипуск карти в звязку з закінченням. Це повне жлобство. Такого ні в одному банку не бачив, тип паче це не кредитка, а карта до депозиту на яку надходять відсотки :shock:
alex2013a90
Аватар користувача
 
Повідомлень: 228
З нами з: 19.04.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:23

  alex2013a90 написав:був не приємно здивований коли після закінчення сроку дії карти до депозиту з мене зняли 20 грн за перевипуск карти в звязку з закінченням. Це повне жлобство. Такого ні в одному банку не бачив, тип паче це не кредитка, а карта до депозиту на яку надходять відсотки :shock:

В тарифах плата за перевипуск є?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2921
З нами з: 31.03.13
Подякував: 19 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:48

  novichok написав:
  alex2013a90 написав:був не приємно здивований коли після закінчення сроку дії карти до депозиту з мене зняли 20 грн за перевипуск карти в звязку з закінченням. Це повне жлобство. Такого ні в одному банку не бачив, тип паче це не кредитка, а карта до депозиту на яку надходять відсотки :shock:

В тарифах плата за перевипуск є?

Якщо і є, то все рівно жлобство.
nord
 
Повідомлень: 161
З нами з: 25.07.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ромасик, ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 82, 83, 84
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
831 709871
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лют, 2023 20:13
Ромасик
МТБ Банк 1 ... 13, 14, 15
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 17:39
141 181428
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лют, 2023 19:40
cohan
Юнекс Банк 1 ... 13, 14, 15
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 11:01
143 69155
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лют, 2023 19:24
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.