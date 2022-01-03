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Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 тра, 2023 20:58
Driver написав: cohan написав:
ИБ кстати тут охуенен что можно копировать из него реквизиты,
я отсюда и копирую, когда резко надо нестанлартно заслать между своими: все эти рйфы, сенсы, креды, отп(а бля 2 грн, не), правексы - вечно какая-то хуита когда поправить/скопировать
Вы имеете в виду реквизиты IBAN?
Если да, то копируется номер карточного счёта (2620), а в отделении сказали, что пополнение Мрии через транзитный счёт (и в договоре транзитный счёт 2924 тоже указан).
Или Мрия и по прямым реквизитам норм пополняется?
шаблоны платежей, да, по IBAN на свои в других банках
Вы, наверное, не каруселите и с проблемой разослать безнал не сталкиваетесь? )
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cohan
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Додано: Нед 04 чер, 2023 08:16
А как здесь сэпы уходят в выходные, нерабочее время?
Если послать в 7-00 в понедельник, сразу уйдут?
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la9
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Додано: Нед 04 чер, 2023 17:52
la9 написав:
А как здесь сэпы уходят в выходные, нерабочее время?
Если послать в 7-00 в понедельник, сразу уйдут?
вроде да, с СЭП24*7 в нерабочее время ходят, но вот за выходные не уверен 100%,
PS сегодня СЭП Альфа - Аккорд последний, конечно, так и не зачислил, до сих пор уверен внутри вручную проводят...
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Додано: Пон 05 чер, 2023 10:18
la9 На вихідні не ходять, відправляв в неділю - прийшло в пн десь між 0800 та 0900.
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hv
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Додано: Пон 05 чер, 2023 10:21
hv написав:la9
На вихідні не ходять, відправляв в неділю - прийшло в пн десь між 0800 та 0900.
#сегодня отправил в 7-00. В 9 с копейками уже были у получателя.
Может, у вас банк получателя зачисляет не 23/7?
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