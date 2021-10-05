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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

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Агропросперіс Банк 4.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
63%
5
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 31 тра, 2023 20:58

  Driver написав:
  cohan написав:ИБ кстати тут охуенен что можно копировать из него реквизиты,
я отсюда и копирую, когда резко надо нестанлартно заслать между своими: все эти рйфы, сенсы, креды, отп(а бля 2 грн, не), правексы - вечно какая-то хуита когда поправить/скопировать

Вы имеете в виду реквизиты IBAN?
Если да, то копируется номер карточного счёта (2620), а в отделении сказали, что пополнение Мрии через транзитный счёт (и в договоре транзитный счёт 2924 тоже указан).
Или Мрия и по прямым реквизитам норм пополняется?


шаблоны платежей, да, по IBAN на свои в других банках
Вы, наверное, не каруселите и с проблемой разослать безнал не сталкиваетесь? )
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 08:16

А как здесь сэпы уходят в выходные, нерабочее время?
Если послать в 7-00 в понедельник, сразу уйдут?
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 17:52

  la9 написав:А как здесь сэпы уходят в выходные, нерабочее время?
Если послать в 7-00 в понедельник, сразу уйдут?


вроде да, с СЭП24*7 в нерабочее время ходят, но вот за выходные не уверен 100%,
PS сегодня СЭП Альфа - Аккорд последний, конечно, так и не зачислил, до сих пор уверен внутри вручную проводят...
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 10:18

la9 На вихідні не ходять, відправляв в неділю - прийшло в пн десь між 0800 та 0900.
hv
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 10:21

  hv написав:la9 На вихідні не ходять, відправляв в неділю - прийшло в пн десь між 0800 та 0900.

#сегодня отправил в 7-00. В 9 с копейками уже были у получателя.
Может, у вас банк получателя зачисляет не 23/7?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 16:41

  nord написав:З 1 червня 20.25% на 3 місяці.


Акцію продовжили до 01.08.2023.
alexualex
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 18:00

95 днів

  alexualex написав:
  nord написав:З 1 червня 20.25% на 3 місяці.


Акцію продовжили до 01.08.2023.

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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 21:35

  la9 написав:
  hv написав:la9 На вихідні не ходять, відправляв в неділю - прийшло в пн десь між 0800 та 0900.

#сегодня отправил в 7-00. В 9 с копейками уже были у получателя.
Может, у вас банк получателя зачисляет не 23/7?


подтверждаю, в выходные ХОДЯТ
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 18:00

Удалённо можно клиентом стать в этой банке?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 18:26

  lloydbanksua написав:Удалённо можно клиентом стать в этой банке?

ні, тільки затишні відділення
novichok
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  #<1 ... 5678
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