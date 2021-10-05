Агропросперіс Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 тра, 2023 20:58
Driver написав: cohan написав:
ИБ кстати тут охуенен что можно копировать из него реквизиты,
я отсюда и копирую, когда резко надо нестанлартно заслать между своими: все эти рйфы, сенсы, креды, отп(а бля 2 грн, не), правексы - вечно какая-то хуита когда поправить/скопировать
Вы имеете в виду реквизиты IBAN?
Если да, то копируется номер карточного счёта (2620), а в отделении сказали, что пополнение Мрии через транзитный счёт (и в договоре транзитный счёт 2924 тоже указан).
Или Мрия и по прямым реквизитам норм пополняется?
шаблоны платежей, да, по IBAN на свои в других банках
Вы, наверное, не каруселите и с проблемой разослать безнал не сталкиваетесь? )
cohan
Повідомлень: 5784
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 472 раз.
Профіль
Додано: Нед 04 чер, 2023 08:16
А как здесь сэпы уходят в выходные, нерабочее время?
Если послать в 7-00 в понедельник, сразу уйдут?
la9
Повідомлень: 2500
З нами з: 02.07.09
Подякував: 474 раз.
Подякували: 80 раз.
Профіль
Додано: Нед 04 чер, 2023 17:52
la9 написав:
А как здесь сэпы уходят в выходные, нерабочее время?
Если послать в 7-00 в понедельник, сразу уйдут?
вроде да, с СЭП24*7 в нерабочее время ходят, но вот за выходные не уверен 100%,
PS сегодня СЭП Альфа - Аккорд последний, конечно, так и не зачислил, до сих пор уверен внутри вручную проводят...
cohan
Повідомлень: 5784
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 472 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 чер, 2023 10:18
la9 На вихідні не ходять, відправляв в неділю - прийшло в пн десь між 0800 та 0900.
hv
Повідомлень: 202
З нами з: 10.08.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 17 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 чер, 2023 10:21
hv написав: la9
На вихідні не ходять, відправляв в неділю - прийшло в пн десь між 0800 та 0900.
#сегодня отправил в 7-00. В 9 с копейками уже были у получателя.
Может, у вас банк получателя зачисляет не 23/7?
la9
Повідомлень: 2500
З нами з: 02.07.09
Подякував: 474 раз.
Подякували: 80 раз.
Профіль
Додано: Чет 29 чер, 2023 16:41
nord написав:
З 1 червня 20.25% на 3 місяці.
Акцію
продовжили до 01.08.2023.
alexualex
Повідомлень: 210
З нами з: 24.07.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 26 раз.
Профіль
Додано: Чет 29 чер, 2023 18:00
alexualex написав: nord написав:
З 1 червня 20.25% на 3 місяці.
Акцію
продовжили до 01.08.2023.
☀️ Депозит Сонячний продовжено до 01.08.2023!
💚 Встигніть отримати 20,25% річних в грн на 95 днів від 10000 грн.
👉 Деталі
https://is.gd/hCFwGr
Ліцензія НБУ 241 від 16.02.16. 319 в Держреєстрі банків
sens
Повідомлень: 13621
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 759 раз.
Профіль
Додано: Чет 29 чер, 2023 21:35
la9 написав: hv написав: la9
На вихідні не ходять, відправляв в неділю - прийшло в пн десь між 0800 та 0900.
#сегодня отправил в 7-00. В 9 с копейками уже были у получателя.
Может, у вас банк получателя зачисляет не 23/7?
подтверждаю,
в выходные ХОДЯТ
cohan
Повідомлень: 5784
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 472 раз.
Профіль
Додано: Суб 01 лип, 2023 18:00
Удалённо можно клиентом стать в этой банке?
lloydbanksua
Повідомлень: 1502
З нами з: 22.04.20
Подякував: 74 раз.
Подякували: 171 раз.
Профіль
Додано: Суб 01 лип, 2023 18:26
lloydbanksua написав:
Удалённо можно клиентом стать в этой банке?
ні, тільки затишні відділення
novichok
Повідомлень: 3007
З нами з: 31.03.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 245 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
nord
і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
1175
880726
433
283034
1212
838921