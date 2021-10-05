|
|
Агропросперіс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лип, 2023 06:35
alexualex написав:
Акцію
nord написав:
З 1 червня 20.25% на 3 місяці.
продовжили до 01.08.2023.
Шкода, що відсотки тільки в кінці терміну
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3008
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|611
|468723
|
|
|1180
|881863
|
|
|260
|194899
|
Нед 02 лип, 2023 16:07
V2