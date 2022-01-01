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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Агропросперіс Банк 4.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
63%
5
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 06:35

  alexualex написав:
  nord написав:З 1 червня 20.25% на 3 місяці.


Акцію продовжили до 01.08.2023.

Шкода, що відсотки тільки в кінці терміну
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 09:06

  cohan написав:
  la9 написав:
  hv написав:la9 На вихідні не ходять, відправляв в неділю - прийшло в пн десь між 0800 та 0900.

#сегодня отправил в 7-00. В 9 с копейками уже были у получателя.
Может, у вас банк получателя зачисляет не 23/7?


подтверждаю, в выходные ХОДЯТ


а вот в нерабочие - не ходят
вчера после 20 поставил на отправку, пришли утром в 8:50-9:05
cohan
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