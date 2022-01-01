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Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лип, 2023 06:35
alexualex написав:
Акцію
nord написав:
З 1 червня 20.25% на 3 місяці.
продовжили до 01.08.2023.
Шкода, що відсотки тільки в кінці терміну
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Додано: Сер 12 лип, 2023 09:06
cohan написав: la9 написав: hv написав:la9
На вихідні не ходять, відправляв в неділю - прийшло в пн десь між 0800 та 0900.
#сегодня отправил в 7-00. В 9 с копейками уже были у получателя.
Может, у вас банк получателя зачисляет не 23/7?
подтверждаю, в выходные ХОДЯТ
а вот в нерабочие - не ходят
вчера после 20 поставил на отправку, пришли утром в 8:50-9:05
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