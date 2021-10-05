Агропросперіс Банк

Сегодня отправил p2p и СЕП. P2p отобразился на балансе карты, но не показывает по операциям карты, СЕП показало в операциях карты, но в балансе карты только одна сумма. Что не засчитали, СЕП? Так, вроде же, ходит СЕП в выходные, судя по комментариям выше.
lloydbanksua написав:Сегодня отправил p2p и СЕП. P2p отобразился на балансе карты, но не показывает по операциям карты, СЕП показало в операциях карты, но в балансе карты только одна сумма. Что не засчитали, СЕП? Так, вроде же, ходит СЕП в выходные, судя по комментариям выше.
попереключайте - "счет-карта", на счету норм показывает