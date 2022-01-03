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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

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Агропросперіс Банк 4.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
63%
5
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 06:35

  alexualex написав:
  nord написав:З 1 червня 20.25% на 3 місяці.


Акцію продовжили до 01.08.2023.

Шкода, що відсотки тільки в кінці терміну
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 09:06

  cohan написав:
  la9 написав:
  hv написав:la9 На вихідні не ходять, відправляв в неділю - прийшло в пн десь між 0800 та 0900.

#сегодня отправил в 7-00. В 9 с копейками уже были у получателя.
Может, у вас банк получателя зачисляет не 23/7?


подтверждаю, в выходные ХОДЯТ


а вот в нерабочие - не ходят
вчера после 20 поставил на отправку, пришли утром в 8:50-9:05
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 15:20

Re: Агропросперіс Банк

Сегодня отправил p2p и СЕП. P2p отобразился на балансе карты, но не показывает по операциям карты, СЕП показало в операциях карты, но в балансе карты только одна сумма. Что не засчитали, СЕП? Так, вроде же, ходит СЕП в выходные, судя по комментариям выше.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 18:08

  lloydbanksua написав:Сегодня отправил p2p и СЕП. P2p отобразился на балансе карты, но не показывает по операциям карты, СЕП показало в операциях карты, но в балансе карты только одна сумма. Что не засчитали, СЕП? Так, вроде же, ходит СЕП в выходные, судя по комментариям выше.


попереключайте - "счет-карта", на счету норм показывает
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 08:40

cohan смс о зачислении сепа пришла только сегодня в 8:00
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2023 10:51

О каких выходных можно говорить...
Вчера в 1800 (ноль-ноль!) отправка... И только сегодня в 9 утра дочапала платежка.

"Операционное время" - ?
Vatsyk
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:47

Подскажите, если в свойствах депозита ползунок "Автопролонгация" стоит влево - это означает "отключена"?

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Driver
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 16:06

[quote="5616963:Driver"]Подскажите, если в свойствах депозита ползунок "Автопролонгация" стоит влево - это означает "отключена"?

Я всегда звоню на горячку и прошу отключить пролонгацию.
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 12:32

Re: Агропросперіс Банк

банк затвердив нові редакції тарифів на обслуговування держателів банківських карток (https://ap-bank.com/cards-for-individual) та розрахунково-касове обслуговування (https://ap-bank.com/page/settlement-and ... ndividuals) фізичних осіб, які передбачають наступну комісію за купівлю/продаж іноземної валюти для безготівкових операцій:
до 6 000,00 одиниць валюти – 1,5% від суми гривневого еквіваленту;
від 6 000,01 до 20 000,00 одиниць валюти – 0,5% від суми гривневого еквіваленту.
Нові редакції тарифів починають діяти:
14.09.2023 – для рахунків, відкритих з 14.09.2023;
16.10.2023 – для рахунків, відкритих до 13.09.2023 включно.
cohan
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