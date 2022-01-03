Агропросперіс Банк

Сегодня отправил p2p и СЕП. P2p отобразился на балансе карты, но не показывает по операциям карты, СЕП показало в операциях карты, но в балансе карты только одна сумма. Что не засчитали, СЕП? Так, вроде же, ходит СЕП в выходные, судя по комментариям выше.
lloydbanksua написав:Сегодня отправил p2p и СЕП. P2p отобразился на балансе карты, но не показывает по операциям карты, СЕП показало в операциях карты, но в балансе карты только одна сумма. Что не засчитали, СЕП? Так, вроде же, ходит СЕП в выходные, судя по комментариям выше.
попереключайте - "счет-карта", на счету норм показывает
банк затвердив нові редакції тарифів на обслуговування держателів банківських карток (https://ap-bank.com/cards-for-individual) та розрахунково-касове обслуговування (https://ap-bank.com/page/settlement-and ... ndividuals) фізичних осіб, які передбачають наступну комісію за купівлю/продаж іноземної валюти для безготівкових операцій: до 6 000,00 одиниць валюти – 1,5% від суми гривневого еквіваленту; від 6 000,01 до 20 000,00 одиниць валюти – 0,5% від суми гривневого еквіваленту. Нові редакції тарифів починають діяти: 14.09.2023 – для рахунків, відкритих з 14.09.2023; 16.10.2023 – для рахунків, відкритих до 13.09.2023 включно.