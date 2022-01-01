Агропросперіс Банк

Закончился срок действия карты Мрія.
Пришёл в отделение, чтобы перевыпустить - а мне отвечают: "А мы не перевыпускаем. Можно только закрыть счёт и открыть новый с новой картой".
И техподдержка то же самое говорит
У кого-то было такое?
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Додано: Пон 20 січ, 2025 18:53
Закончился срок действия карты Мрія.
Пришёл в отделение, чтобы перевыпустить - а мне отвечают: "А мы не перевыпускаем. Можно только закрыть счёт и открыть новый с новой картой".
И техподдержка то же самое говорит
У кого-то было такое?
Додано: Вів 21 січ, 2025 07:24
не треба її закривати . Нажаль цей зоопарк носить назву банка , мав таку проблему в грудні минулого року.
Додано: Вів 21 січ, 2025 10:15
Да, это у них и есть перевыпуск.
Пришлось только шаблоны менять (новый счет).
Додано: Вів 21 січ, 2025 16:17
Додано: Вів 21 січ, 2025 16:18
Додано: Вів 21 січ, 2025 16:40
Вот я и пришел, перевыпустить, по окончанию срока действия.
Отлично, говорят, присаживайтесь! Минут ч-з 15 задаю вопрос - мол долговато? А вот у нас такой порядок- новая карта, новый счет.
Ну бесплатно - то и ладно...
Уже в принципе и забыл...
Додано: Вів 21 січ, 2025 18:40
Ок, спасибо.
А в чём разница между Мрія и Мрія+ ?
Читаю тарифы - они одинаковые.
И на сайте по этому поводу ничего нет
Додано: Суб 08 бер, 2025 15:47
Мені взагалі відмовили: це довга процедура, час прийому закінчується (до 17 обо 16 год в пт) , користуйтеся старою (вони в ІБ змінюють строк закінчення на поточний міс, але я сумніваюся, що в інтернеті спрацює) або приходьте іншого дня
Додано: Суб 08 бер, 2025 15:50
Додано: Чет 10 кві, 2025 18:03
Чи дає банк прибуток ?
Чи дає банк прибуток ?
НБУ сповістив що споживча інфляція досягла 14,6% річних.
Як зберегти гроші від інфляціЇ ?
Депозит Яка ставка депозиту допоможе тільки зберегти кошти (збиток=прибутку= 0) ? Це 22,2% річних. Якщо ставка депозиту буде нижче 22,2% ви отримуете збиток,а якщо буде вищою 22,2% - прибуток.
ОВДП Який відсоток річних ОВДП зможе тільки зберегти кошти (збиток=прибутку= 0) ? Це 17,1% річних.
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