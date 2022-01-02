RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Айбокс Банк

Айбокс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Айбокс Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:53

c 21.2.2022 в тарифах "Депозитний" появился пункт
3.17. Розмір незнижувального залишку на рахунку - 20 (UAH)
v-m-
 
Повідомлень: 180
З нами з: 22.02.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:38

Від клієнтів немає відбою. Можуть собі дозволити.
klug
 
Повідомлень: 6750
З нами з: 18.08.14
Подякував: 294 раз.
Подякували: 916 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 14:33

  klug написав:
  Amethyst написав:
  Tanysha написав:Скажите, а терминалы IBOX к этому банку относятся или это "однофамильцы"?

Хм. Эт КолхозБанк даже переименовался в АйБокс как заполучил эти ТСО :)

Там усе традиційно мутно https://mind.ua/news/20233234-ibox-bank ... inali-ibox

Они действительно мутные.
Кстати, не менее интересная новость Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАЇЛ) видала АТ «АЙБОКС БАНК» (IBOX BANK) ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.
https://iboxbank.online/ua/news
Разве азартные игры у нас уже законные?
Tanysha
 
Повідомлень: 15
З нами з: 02.11.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 19:18

  Tanysha написав:Разве азартные игры у нас уже законные?

Добрий ранок, уже півтора роки. Це ж була одна з засадничих зебіцянок https://news.dtkt.ua/state/laws-and-regulations/64222
klug
 
Повідомлень: 6750
З нами з: 18.08.14
Подякував: 294 раз.
Подякували: 916 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 14:02

  klug написав:
  Tanysha написав:Разве азартные игры у нас уже законные?

Добрий ранок, уже півтора роки. Це ж була одна з засадничих зебіцянок https://news.dtkt.ua/state/laws-and-regulations/64222

Упустила новость!

Форумчане, кто пользуется Veocard, скажите кэшбэк дают только за кредитные?
Tanysha
 
Повідомлень: 15
З нами з: 02.11.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 14:14

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

Да кешбек еноткоинами токо за кредитные. Начисляют даже за квазикеш.
Но еноткоин можно вывести лиш через балы фишка курс 1:3.
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14312
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1079 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 15:09

IBOX BANK будет сотрудничать с легальными казино

Tanysha
С момента легализации игорного бизнеса в Украине прошло почти полтора года. В августе 2020 года Президент Зеленский легализировал азартные игры в Украине :D

А в 2022 году IBOX BANK стал первым банком в истории Украины, получившим лицензию на прием платежей на легальном рынке гемблинга: https://iboxbank.online/ru/news/ibox_ba ... v_195.html

Лицензия позволяет банку осуществлять деятельность по предоставлению услуг в сфере азартных игр. Грубо говоря - IBOX BANK стал первым украинским банком, который будет сотрудничать с легальными казино, что поможет государству вывести из тени рынок гемблинга, увеличив доходы государственного бюджета...
но странно, что не госбанки стали первыми...
kdetoi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 18:47

Банка-казино: поклав депозит і молишся, щоб не випало зеро :mrgreen:
klug
 
Повідомлень: 6750
З нами з: 18.08.14
Подякував: 294 раз.
Подякували: 916 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:29

И здесь уже есть возможность купить ОВГЗ
IBOX BANK відкрив можливість купувати військові ОВДП online
https://iboxbank.online/ua/news/viyskov ... sayti.html
Tanysha
 
Повідомлень: 15
З нами з: 02.11.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, WallNutPen і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1, 2
Goodman » Нед 02 січ, 2022 19:26
18 277
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 бер, 2022 13:53
Клієнт
Банк Кредит Дніпро 1, 2
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 16:55
19 1813
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 бер, 2022 13:10
kotac
ОТП БАНК 1 ... 7, 8, 9
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
80 768
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 бер, 2022 13:08
root

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (19)
25.03.2022 13:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.