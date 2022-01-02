3.17. Розмір незнижувального залишку на рахунку - 20 (UAH)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:53
c 21.2.2022 в тарифах "Депозитний" появился пункт
Додано: П'ят 04 лют, 2022 14:33
Они действительно мутные.
Кстати, не менее интересная новость Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАЇЛ) видала АТ «АЙБОКС БАНК» (IBOX BANK) ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.
Разве азартные игры у нас уже законные?
Додано: П'ят 04 лют, 2022 19:18
Добрий ранок, уже півтора роки. Це ж була одна з засадничих зебіцянок
Додано: Пон 21 лют, 2022 14:02
Упустила новость!
Форумчане, кто пользуется Veocard, скажите кэшбэк дают только за кредитные?
Додано: Пон 21 лют, 2022 14:14
Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
Да кешбек еноткоинами токо за кредитные. Начисляют даже за квазикеш.
Но еноткоин можно вывести лиш через балы фишка курс 1:3.
Додано: Пон 21 лют, 2022 15:09
IBOX BANK будет сотрудничать с легальными казино
Tanysha
С момента легализации игорного бизнеса в Украине прошло почти полтора года. В августе 2020 года Президент Зеленский легализировал азартные игры в Украине
А в 2022 году IBOX BANK стал первым банком в истории Украины, получившим лицензию на прием платежей на легальном рынке гемблинга:
Лицензия позволяет банку осуществлять деятельность по предоставлению услуг в сфере азартных игр. Грубо говоря - IBOX BANK стал первым украинским банком, который будет сотрудничать с легальными казино, что поможет государству вывести из тени рынок гемблинга, увеличив доходы государственного бюджета...
но странно, что не госбанки стали первыми...
Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:29
И здесь уже есть возможность купить ОВГЗ
IBOX BANK відкрив можливість купувати військові ОВДП online
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