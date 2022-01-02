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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Айбокс Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 17:05

  klug написав:
  Tanysha написав:И здесь уже есть возможность купить ОВГЗ
IBOX BANK відкрив можливість купувати військові ОВДП online
https://iboxbank.online/ua/news/viyskov ... sayti.html

Багато де можна купити, іноді навіть онлайн та без комісій. У новині тема комісій не розкрита.

Хтось з форумчан купував військові ОВДП в цьому банку? Що відомо про комісію?
caf
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 15:37

Чи працюють термінали в Києві?
Oleg12
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.04.22
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