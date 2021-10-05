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Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 бер, 2022 17:05
klug написав:
Багато де можна купити, іноді навіть онлайн та без комісій. У новині тема комісій не розкрита.
Хтось з форумчан купував військові ОВДП в цьому банку? Що відомо про комісію?
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caf
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Додано: Чет 14 кві, 2022 15:37
Чи працюють термінали в Києві?
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Oleg12
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Додано: Чет 14 кві, 2022 17:59
Oleg12 Работают.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 16:15
caf написав: klug написав:
Багато де можна купити, іноді навіть онлайн та без комісій. У новині тема комісій не розкрита.
Хтось з форумчан купував військові ОВДП в цьому банку? Що відомо про комісію?
Чомусь з цього роблять великий секрет. Навіть при звернені в підтримку посилають звернутись за контактним телефоном вказаним в новині.
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Oleg12
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