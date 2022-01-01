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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Айбокс Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 17:05

  klug написав:
  Tanysha написав:И здесь уже есть возможность купить ОВГЗ
IBOX BANK відкрив можливість купувати військові ОВДП online
https://iboxbank.online/ua/news/viyskov ... sayti.html

Багато де можна купити, іноді навіть онлайн та без комісій. У новині тема комісій не розкрита.

Хтось з форумчан купував військові ОВДП в цьому банку? Що відомо про комісію?
caf
 
Повідомлень: 1
З нами з: 31.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 15:37

Чи працюють термінали в Києві?
Oleg12
 
Повідомлень: 3
З нами з: 14.04.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 17:59

Oleg12 Работают.
lubarec
 
Повідомлень: 430
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 16:15

  caf написав:
  klug написав:
  Tanysha написав:И здесь уже есть возможность купить ОВГЗ
IBOX BANK відкрив можливість купувати військові ОВДП online
https://iboxbank.online/ua/news/viyskov ... sayti.html

Багато де можна купити, іноді навіть онлайн та без комісій. У новині тема комісій не розкрита.

Хтось з форумчан купував військові ОВДП в цьому банку? Що відомо про комісію?

Чомусь з цього роблять великий секрет. Навіть при звернені в підтримку посилають звернутись за контактним телефоном вказаним в новині.
Oleg12
 
Повідомлень: 3
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 15:41

Банк продовжив термін дії карткам, які потрібно було перевипустити. Нарешті хоч трохи подумали про своїх клієнтів.
Oleg12
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 14:07

Почему терминалы не засчитывают оплату?
nafok
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 18:54

  nafok написав:Почему терминалы не засчитывают оплату?

а должны?
Мизантрóп
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