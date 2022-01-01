Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 бер, 2022 17:05
klug написав:
Багато де можна купити, іноді навіть онлайн та без комісій. У новині тема комісій не розкрита.
Хтось з форумчан купував військові ОВДП в цьому банку? Що відомо про комісію?
caf
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Додано: Чет 14 кві, 2022 15:37
Чи працюють термінали в Києві?
Oleg12
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Додано: Чет 14 кві, 2022 17:59
Oleg12 Работают.
lubarec
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Додано: Пон 18 кві, 2022 16:15
caf написав: klug написав:
Багато де можна купити, іноді навіть онлайн та без комісій. У новині тема комісій не розкрита.
Хтось з форумчан купував військові ОВДП в цьому банку? Що відомо про комісію?
Чомусь з цього роблять великий секрет. Навіть при звернені в підтримку посилають звернутись за контактним телефоном вказаним в новині.
Oleg12
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Додано: Чет 12 тра, 2022 15:41
Банк продовжив термін дії карткам, які потрібно було перевипустити. Нарешті хоч трохи подумали про своїх клієнтів.
Oleg12
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Додано: Пон 16 тра, 2022 14:07
Почему терминалы не засчитывают оплату?
nafok
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Додано: Сер 25 тра, 2022 10:33
kdetoi написав: Tanysha
С момента легализации игорного бизнеса в Украине прошло почти полтора года. В августе 2020 года Президент Зеленский легализировал азартные игры в Украине
А в 2022 году IBOX BANK стал первым банком в истории Украины, получившим лицензию на прием платежей на легальном рынке гемблинга:
https://iboxbank.online/ru/news/ibox_ba ... v_195.html
Лицензия позволяет банку осуществлять деятельность по предоставлению услуг в сфере азартных игр. Грубо говоря - IBOX BANK стал первым украинским банком, который будет сотрудничать с легальными казино, что поможет государству вывести из тени рынок гемблинга, увеличив доходы государственного бюджета...
но странно, что не госбанки стали первыми...
Нормально так, значит будут расти как грибы...
JessicaBosworth
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Додано: Сер 25 тра, 2022 11:25
JessicaBosworth написав:
Нормально так, значит будут расти как грибы...
Там є певні умови та обмеження.
klug
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