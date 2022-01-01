RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Айбокс Банк

Айбокс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Айбокс Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 17:05

  klug написав:
  Tanysha написав:И здесь уже есть возможность купить ОВГЗ
IBOX BANK відкрив можливість купувати військові ОВДП online
https://iboxbank.online/ua/news/viyskov ... sayti.html

Багато де можна купити, іноді навіть онлайн та без комісій. У новині тема комісій не розкрита.

Хтось з форумчан купував військові ОВДП в цьому банку? Що відомо про комісію?
caf
 
Повідомлень: 1
З нами з: 31.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 15:37

Чи працюють термінали в Києві?
Oleg12
 
Повідомлень: 3
З нами з: 14.04.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 17:59

Oleg12 Работают.
lubarec
 
Повідомлень: 436
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 16:15

  caf написав:
  klug написав:
  Tanysha написав:И здесь уже есть возможность купить ОВГЗ
IBOX BANK відкрив можливість купувати військові ОВДП online
https://iboxbank.online/ua/news/viyskov ... sayti.html

Багато де можна купити, іноді навіть онлайн та без комісій. У новині тема комісій не розкрита.

Хтось з форумчан купував військові ОВДП в цьому банку? Що відомо про комісію?

Чомусь з цього роблять великий секрет. Навіть при звернені в підтримку посилають звернутись за контактним телефоном вказаним в новині.
Oleg12
 
Повідомлень: 3
З нами з: 14.04.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 15:41

Банк продовжив термін дії карткам, які потрібно було перевипустити. Нарешті хоч трохи подумали про своїх клієнтів.
Oleg12
 
Повідомлень: 3
З нами з: 14.04.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 14:07

Почему терминалы не засчитывают оплату?
nafok
 
Повідомлень: 3
З нами з: 16.05.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 10:33

  kdetoi написав:Tanysha
С момента легализации игорного бизнеса в Украине прошло почти полтора года. В августе 2020 года Президент Зеленский легализировал азартные игры в Украине :D

А в 2022 году IBOX BANK стал первым банком в истории Украины, получившим лицензию на прием платежей на легальном рынке гемблинга: https://iboxbank.online/ru/news/ibox_ba ... v_195.html

Лицензия позволяет банку осуществлять деятельность по предоставлению услуг в сфере азартных игр. Грубо говоря - IBOX BANK стал первым украинским банком, который будет сотрудничать с легальными казино, что поможет государству вывести из тени рынок гемблинга, увеличив доходы государственного бюджета...
но странно, что не госбанки стали первыми...

Нормально так, значит будут расти как грибы...
JessicaBosworth
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.02.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 11:25

  JessicaBosworth написав:Нормально так, значит будут расти как грибы...

Там є певні умови та обмеження.
klug
 
Повідомлень: 6946
З нами з: 18.08.14
Подякував: 297 раз.
Подякували: 944 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 10:16

Гриби будуть після сплати штрафу за відмивання коштів
---
Рішення Національного банку України про застосування заходу впливу до АТ "АЙБОКС БАНК" залишилося в силі

https://bank.gov.ua/ua/news/all/rishenn ... sya-v-sili
greenozon
 
Повідомлень: 13502
З нами з: 01.06.14
Подякував: 263 раз.
Подякували: 1208 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 11:44

Можно ли в приложении поменять финансовый номер?
nafok
 
Повідомлень: 3
З нами з: 16.05.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua, V2 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Креді Агріколь Банк 1, 2
x11 » Пон 03 січ, 2022 19:45
12 23482
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 тра, 2022 11:24
Sergion
Альфа-Банк 1 ... 283, 284, 285
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
2849 1212062
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 тра, 2022 10:59
alfredhaos
Піреус Банк МКБ 1 ... 4, 5, 6
yuluk » Пон 03 січ, 2022 10:42
52 59191
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 тра, 2022 23:17
Sain_повернувся

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3229)
26.05.2022 12:55
Айбокс Банк (30)
26.05.2022 12:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.