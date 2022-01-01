Где можно посмотреть адреса отделений?
На сайте они не указаны почему-то ...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 вер, 2022 14:39
Re: Айбокс Банк
А банк вообще живой?
Где можно посмотреть адреса отделений?
На сайте они не указаны почему-то ...
Додано: Вів 06 вер, 2022 14:49
Клацаемо
Додано: Вів 06 вер, 2022 15:47
я уверен что больше половины этого списка - это валютообменные будки а не отделения
Додано: Вів 06 вер, 2022 15:55
Re: Айбокс Банк
и треминалы...
Додано: Вів 06 вер, 2022 17:34
Додано: Нед 09 жов, 2022 03:05
Re: Айбокс Банк
Доллары уже кто-то покупал? Схему на практике "какую карту, как открывать" кто-либо напишет?
Можно отключить смс-информ на зарплатной?
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