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Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 вер, 2022 14:39
А банк вообще живой?
Где можно посмотреть адреса отделений?
На сайте они не указаны почему-то ...https://postimg.cc/q6fbvpwQ
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artemiustas
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Додано: Вів 06 вер, 2022 14:49
Клацаемо
artemiustas написав:
Где можно посмотреть адреса отделений?
На сайте они не указаны почему-то ...
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novichok
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Додано: Вів 06 вер, 2022 15:47
я уверен что больше половины этого списка - это валютообменные будки а не отделения
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J
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Додано: Вів 06 вер, 2022 15:55
и треминалы...
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artemiustas
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Додано: Вів 06 вер, 2022 17:34
artemiustas написав:
и треминалы...
Терминалов намного больше. В этом списке их точно нет.
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lara_08
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Додано: Нед 09 жов, 2022 03:05
Доллары уже кто-то покупал? Схему на практике "какую карту, как открывать" кто-либо напишет?
Можно отключить смс-информ на зарплатной?
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Slx
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Додано: Нед 09 жов, 2022 07:22
Slx написав:
Доллары уже кто-то покупал? Схему на практике "какую карту, как открывать" кто-либо напишет?
Можно отключить смс-информ на зарплатной?
Карты вроде не нужны
50 грн за текущий счёт грн + 50 грн за валютный
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emeta
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