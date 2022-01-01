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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Айбокс Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 14:39

Re: Айбокс Банк

А банк вообще живой?
Где можно посмотреть адреса отделений?
На сайте они не указаны почему-то ...
https://postimg.cc/q6fbvpwQ
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 14:49

  artemiustas написав:Где можно посмотреть адреса отделений?
На сайте они не указаны почему-то ...

Клацаемо
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 15:47

  novichok написав:,
Клацаемо

я уверен что больше половины этого списка - это валютообменные будки а не отделения
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 15:55

Re: Айбокс Банк

и треминалы...
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 17:34

  artemiustas написав:и треминалы...

Терминалов намного больше. В этом списке их точно нет.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 03:05

Re: Айбокс Банк

Доллары уже кто-то покупал? Схему на практике "какую карту, как открывать" кто-либо напишет?

Можно отключить смс-информ на зарплатной?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 07:22

  Slx написав:Доллары уже кто-то покупал? Схему на практике "какую карту, как открывать" кто-либо напишет?

Можно отключить смс-информ на зарплатной?


Карты вроде не нужны
50 грн за текущий счёт грн + 50 грн за валютный
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 12:44

ІВК тримає гроші в цьому банку, спостерігаємо

https://ukrrudprom.com/news/Natsionaliz ... zalog.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 20:06

  greenozon написав:ІВК тримає гроші в цьому банку, спостерігаємо

https://ukrrudprom.com/news/Natsionaliz ... zalog.html


Явка провалена. :(
Ratatui
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