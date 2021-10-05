|
|
|
Айбокс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 вер, 2022 14:39
А банк вообще живой?
Где можно посмотреть адреса отделений?
На сайте они не указаны почему-то ...https://postimg.cc/q6fbvpwQ
-
artemiustas
-
-
- Повідомлень: 336
- З нами з: 04.07.11
- Подякував: 360 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 вер, 2022 14:49
Клацаемо
artemiustas написав:
Где можно посмотреть адреса отделений?
На сайте они не указаны почему-то ...
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2796
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 вер, 2022 15:47
я уверен что больше половины этого списка - это валютообменные будки а не отделения
-
J
-
-
- Повідомлень: 5490
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 вер, 2022 15:55
и треминалы...
-
artemiustas
-
-
- Повідомлень: 336
- З нами з: 04.07.11
- Подякував: 360 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 вер, 2022 17:34
artemiustas написав:
и треминалы...
Терминалов намного больше. В этом списке их точно нет.
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 463
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 жов, 2022 03:05
Доллары уже кто-то покупал? Схему на практике "какую карту, как открывать" кто-либо напишет?
Можно отключить смс-информ на зарплатной?
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 987
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 318 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 жов, 2022 07:22
Slx написав:
Доллары уже кто-то покупал? Схему на практике "какую карту, как открывать" кто-либо напишет?
Можно отключить смс-информ на зарплатной?
Карты вроде не нужны
50 грн за текущий счёт грн + 50 грн за валютный
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 1980
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 лис, 2022 12:44
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 14394
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 280 раз.
- Подякували: 1344 раз.
-
- Профіль
-
1
1
2
Додано: Вів 15 лис, 2022 03:07
Здравствуйте. А есть информация о том, как банка выдает социальный доллар? Да и обычный доллар - какая практика в банке?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2313
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 439 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|883
|683210
|
|
|5446
|2237541
|
|
|186
|151184
|
Пон 14 лис, 2022 23:16
Howl
|