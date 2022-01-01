RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Айбокс Банк

Айбокс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Айбокс Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:18

  la9 написав:Здравствуйте. А есть информация о том, как банка выдает социальный доллар? Да и обычный доллар - какая практика в банке?

На днях получал социальный бакс. Всё выдали без малейших проблем. Купюры старого образца, но в отличном состоянии. Условия по размещению остались прежние, поэтому купил ещё социалку. По обычному доллару не знаю, но передо мной мужик выносил из кассы валюту. Пока банка работает нормик.
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2795
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 17:08

Чтоб Купить 2707.00 нужно положить на счет 100081.13?
demichh
 
Повідомлень: 2790
З нами з: 09.12.10
Подякував: 145 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 17:16

  demichh написав:Чтоб Купить 2707.00 нужно положить на счет 100081.13?

100069,50
J
 
Повідомлень: 5518
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 277, 278, 279
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2789 1619741
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 гру, 2022 10:55
Ratatui
Райффайзен Банк 1 ... 67, 68, 69
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
680 642428
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 гру, 2022 10:01
valya
Піреус Банк МКБ 1 ... 8, 9, 10
yuluk » Пон 03 січ, 2022 10:42
91 98574
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 гру, 2022 19:32
Alien

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2037)
05.12.2022 18:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.