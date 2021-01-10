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Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:18
la9 написав:
Здравствуйте. А есть информация о том, как банка выдает социальный доллар? Да и обычный доллар - какая практика в банке?
На днях получал социальный бакс. Всё выдали без малейших проблем. Купюры старого образца, но в отличном состоянии. Условия по размещению остались прежние, поэтому купил ещё социалку. По обычному доллару не знаю, но передо мной мужик выносил из кассы валюту. Пока банка работает нормик.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 17:08
Чтоб Купить 2707.00 нужно положить на счет 100081.13?
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demichh
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Додано: Пон 05 гру, 2022 17:16
demichh написав:
Чтоб Купить 2707.00 нужно положить на счет 100081.13?
100069,50
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Додано: Сер 07 гру, 2022 14:26
J написав: demichh написав:
Чтоб Купить 2707.00 нужно положить на счет 100081.13?
100069,50
Правильный ответ 99969,51
/36.93=2707
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Додано: Чет 08 гру, 2022 17:54
demichh написав: J написав: demichh написав:
Чтоб Купить 2707.00 нужно положить на счет 100081.13?
100069,50
Правильный ответ 99969,51
/36.93=2707
у меня учтено 100 грн за пополнение счета
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