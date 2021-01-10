RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Айбокс Банк

Айбокс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Айбокс Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:18

  la9 написав:Здравствуйте. А есть информация о том, как банка выдает социальный доллар? Да и обычный доллар - какая практика в банке?

На днях получал социальный бакс. Всё выдали без малейших проблем. Купюры старого образца, но в отличном состоянии. Условия по размещению остались прежние, поэтому купил ещё социалку. По обычному доллару не знаю, но передо мной мужик выносил из кассы валюту. Пока банка работает нормик.
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2798
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 544 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 17:08

Чтоб Купить 2707.00 нужно положить на счет 100081.13?
demichh
 
Повідомлень: 2791
З нами з: 09.12.10
Подякував: 144 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 17:16

  demichh написав:Чтоб Купить 2707.00 нужно положить на счет 100081.13?

100069,50
J
 
Повідомлень: 5523
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 14:26

  J написав:
  demichh написав:Чтоб Купить 2707.00 нужно положить на счет 100081.13?

100069,50

Правильный ответ 99969,51/36.93=2707
demichh
 
Повідомлень: 2791
З нами з: 09.12.10
Подякував: 144 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 17:54

  demichh написав:
  J написав:
  demichh написав:Чтоб Купить 2707.00 нужно положить на счет 100081.13?

100069,50

Правильный ответ 99969,51/36.93=2707

у меня учтено 100 грн за пополнение счета
J
 
Повідомлень: 5523
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 20:52

Re: Айбокс Банк

А тут без карты приложение не светит получается?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2015
З нами з: 19.03.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 21:21

у меня учтено 100 грн за пополнение счета

Пополнение счёта: сэпом - бесплатно, налом - 0.1%

А тут без карты приложение не светит получается?

Да, для доступа к ИБ - нужно открывать бесполезную и платную карту
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6565
З нами з: 27.12.17
Подякував: 146 раз.
Подякували: 901 раз.
 
Профіль
1
2
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 26, 27, 28
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
275 159326
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 гру, 2022 21:03
J
Банк Південний 1 ... 8, 9, 10
sens » Суб 01 січ, 2022 01:54
98 119356
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 гру, 2022 18:43
Віктор02
Правекс банк 1 ... 12, 13, 14
stuermer01 » Нед 10 січ, 2021 13:48
130 5489
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 гру, 2022 13:09
lloydbanksua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Айбокс Банк (47)
08.12.2022 21:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.