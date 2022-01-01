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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Айбокс Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 01:19

  deneg net написав:
  mustbe написав:Пополнение счёта: сэпом - бесплатно, налом - 0.1%

Нема у коробці жодних 0.1% за поповнення. Я поповнюю налом і враховується все до копійки. Це ви щось переплутали

Какой именно счет вы пополняете без комиссии ?
При пополнении наличкой текущего (того, что без карты ) согласно тарифов https://app.iboxbank.online/api/file/open/1914 предусмотрена комиссия:

3.1.1. які надійшли в готівковій формі:
▪ на поточний рахунок в національній
валюті внесених власником рахунку
/довіреними особами (крім договорів купівлі -
продажу нерухомості в межах АТ "АЙБОКС
БАНК" між фізичними особами)
до 500 000,00 грн. - 0,1%
від 500 000,01 грн. - 0,2%
citramon
 
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  #<1 ... 3456
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