Айбокс Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 гру, 2022 01:19
deneg net написав: mustbe написав:
Пополнение счёта: сэпом - бесплатно, налом - 0.1%
Нема у коробці жодних 0.1% за поповнення. Я поповнюю налом і враховується все до копійки. Це ви щось переплутали
Какой именно счет вы пополняете без комиссии ?
При пополнении наличкой текущего (того, что без карты ) согласно тарифов
https://app.iboxbank.online/api/file/open/1914
предусмотрена комиссия:
3.1.1. які надійшли в готівковій формі: ▪ на поточний рахунок в національній валюті внесених власником рахунку /довіреними особами (крім договорів купівлі - продажу нерухомості в межах АТ "АЙБОКС БАНК" між фізичними особами) до 500 000,00 грн. - 0,1% від 500 000,01 грн. - 0,2%
citramon
Повідомлень: 607
З нами з: 30.07.13
Подякував: 20 раз.
Подякували: 33 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
,
ShtormK
,
Модератор
Схожі теми
2805
1623784
450
316495
Суб 10 гру, 2022 14:48 Alien
170
253903