Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 гру, 2022 01:19
deneg net написав: mustbe написав:
Пополнение счёта: сэпом - бесплатно, налом - 0.1%
Нема у коробці жодних 0.1% за поповнення. Я поповнюю налом і враховується все до копійки. Це ви щось переплутали
Какой именно счет вы пополняете без комиссии ?
При пополнении наличкой текущего (того, что без карты ) согласно тарифов
https://app.iboxbank.online/api/file/open/1914
предусмотрена комиссия:
3.1.1. які надійшли в готівковій формі: ▪ на поточний рахунок в національній валюті внесених власником рахунку /довіреними особами (крім договорів купівлі - продажу нерухомості в межах АТ "АЙБОКС БАНК" між фізичними особами) до 500 000,00 грн. - 0,1% від 500 000,01 грн. - 0,2%
citramon
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Додано: Нед 11 гру, 2022 14:06
Похоже, что надо открывать карту.
Тогда будет и доступ в ИБ и возможность пополнять налом без комиса
mustbe
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