3.1.1. які надійшли в готівковій формі: ▪ на поточний рахунок в національній валюті внесених власником рахунку /довіреними особами (крім договорів купівлі - продажу нерухомості в межах АТ "АЙБОКС БАНК" між фізичними особами) до 500 000,00 грн. - 0,1% від 500 000,01 грн. - 0,2%
3.1.1. які надійшли в готівковій формі: ▪ на поточний рахунок в національній валюті внесених власником рахунку /довіреними особами (крім договорів купівлі - продажу нерухомості в межах АТ "АЙБОКС БАНК" між фізичними особами) до 500 000,00 грн. - 0,1% від 500 000,01 грн. - 0,2%
обычный текущий счёт 2620 пополнил на 50000 грн - зашло на депо 1353$ остаток на счёте около 20 грн сейчас пополнил на 100000 грн - зашло на депо 2707$ найдите здесь комиссию 0,1% карт у меня здесь нет, только собираюсь получить это для ответа, что я пополнил карту, а не текущий