3.1.1. які надійшли в готівковій формі: ▪ на поточний рахунок в національній валюті внесених власником рахунку /довіреними особами (крім договорів купівлі - продажу нерухомості в межах АТ "АЙБОКС БАНК" між фізичними особами) до 500 000,00 грн. - 0,1% від 500 000,01 грн. - 0,2%
3.1.1. які надійшли в готівковій формі: ▪ на поточний рахунок в національній валюті внесених власником рахунку /довіреними особами (крім договорів купівлі - продажу нерухомості в межах АТ "АЙБОКС БАНК" між фізичними особами) до 500 000,00 грн. - 0,1% від 500 000,01 грн. - 0,2%
обычный текущий счёт 2620 пополнил на 50000 грн - зашло на депо 1353$ остаток на счёте около 20 грн сейчас пополнил на 100000 грн - зашло на депо 2707$ найдите здесь комиссию 0,1% карт у меня здесь нет, только собираюсь получить это для ответа, что я пополнил карту, а не текущий
deneg net написав:обычный текущий счёт 2620 пополнил на 50000 грн - зашло на депо 1353$ остаток на счёте около 20 грн сейчас пополнил на 100000 грн - зашло на депо 2707$ найдите здесь комиссию 0,1% карт у меня здесь нет, только собираюсь получить это для ответа, что я пополнил карту, а не текущий
Чота я не выкупаю (с) Как именно вы пополняете текущий счёт ? Почему у всех остальных берут комис за пополнение текущего счёта а у вас нет ? У вас есть доступ в ИБ ?
deneg net написав:обычный текущий счёт 2620 пополнил на 50000 грн - зашло на депо 1353$ остаток на счёте около 20 грн сейчас пополнил на 100000 грн - зашло на депо 2707$ найдите здесь комиссию 0,1% карт у меня здесь нет, только собираюсь получить это для ответа, что я пополнил карту, а не текущий
Чота я не выкупаю (с) Как именно вы пополняете текущий счёт ? Почему у всех остальных берут комис за пополнение текущего счёта а у вас нет ? У вас есть доступ в ИБ ?
Разрешите я вставлю 5 копеек в ИБ ничего не видно кроме карт и переводов с карты на карту. Ни депозитов, ни текущих счетов там нет. Пользы от такого ИБ на сегодняшний день маловато. По поводу "Почему у всех остальных берут комис за пополнение текущего счёта а у вас нет" - тут очевидна некомпетентность отделений.
Еще пример. В моем отделении с меня взяли 50 грн за открытие текущего счета в валюте, хотя он должен был быть бесплатным под депозит, а платным должен был быть текущий гривневый. Я хотел открыть гривневый депо на мин. сумму, чтобы бесплатным был текущий гривневый, но мне сказали, что он и так бесплатный, а платный именно валютный, вне зависимости от открываемого валютного депо. Странно..