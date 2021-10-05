Айбокс Банк

Додано: Пон 12 гру, 2022 13:40

mustbe написав: deneg net написав: обычный текущий счёт 2620

пополнил на 50000 грн - зашло на депо 1353$

остаток на счёте около 20 грн

сейчас пополнил на 100000 грн - зашло на депо 2707$

найдите здесь комиссию 0,1%

карт у меня здесь нет, только собираюсь получить

это для ответа, что я пополнил карту, а не текущий обычный текущий счёт 2620пополнил на 50000 грн - зашло на депо 1353$остаток на счёте около 20 грнсейчас пополнил на 100000 грн - зашло на депо 2707$найдите здесь комиссию 0,1%карт у меня здесь нет, только собираюсь получитьэто для ответа, что я пополнил карту, а не текущий

Чота я не выкупаю (с)

Как именно вы пополняете текущий счёт ?

Почему у всех остальных берут комис за пополнение текущего счёта а у вас нет ?

У вас есть доступ в ИБ ? Чота я не выкупаю (с)Как именно вы пополняете текущий счёт ?Почему у всех остальных берут комис за пополнение текущего счёта а у вас нет ?У вас есть доступ в ИБ ?

Разрешите я вставлю 5 копеекв ИБ ничего не видно кроме карт и переводов с карты на карту. Ни депозитов, ни текущих счетов там нет. Пользы от такого ИБ на сегодняшний день маловато.По поводу "Почему у всех остальных берут комис за пополнение текущего счёта а у вас нет" - тут очевидна некомпетентность отделений.Еще пример.В моем отделении с меня взяли 50 грн за открытие текущего счета в валюте, хотя он должен был быть бесплатным под депозит, а платным должен был быть текущий гривневый.Я хотел открыть гривневый депо на мин. сумму, чтобы бесплатным был текущий гривневый, но мне сказали, что он и так бесплатный, а платный именно валютный, вне зависимости от открываемого валютного депо. Странно..