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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Айбокс Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 01:19

  deneg net написав:
  mustbe написав:Пополнение счёта: сэпом - бесплатно, налом - 0.1%

Нема у коробці жодних 0.1% за поповнення. Я поповнюю налом і враховується все до копійки. Це ви щось переплутали

Какой именно счет вы пополняете без комиссии ?
При пополнении наличкой текущего (того, что без карты ) согласно тарифов https://app.iboxbank.online/api/file/open/1914 предусмотрена комиссия:

3.1.1. які надійшли в готівковій формі:
▪ на поточний рахунок в національній
валюті внесених власником рахунку
/довіреними особами (крім договорів купівлі -
продажу нерухомості в межах АТ "АЙБОКС
БАНК" між фізичними особами)
до 500 000,00 грн. - 0,1%
від 500 000,01 грн. - 0,2%
citramon
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 14:06

Похоже, что надо открывать карту.
Тогда будет и доступ в ИБ и возможность пополнять налом без комиса
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 20:55

  citramon написав:
  deneg net написав:
  mustbe написав:Пополнение счёта: сэпом - бесплатно, налом - 0.1%

Нема у коробці жодних 0.1% за поповнення. Я поповнюю налом і враховується все до копійки. Це ви щось переплутали

Какой именно счет вы пополняете без комиссии ?
При пополнении наличкой текущего (того, что без карты ) согласно тарифов https://app.iboxbank.online/api/file/open/1914 предусмотрена комиссия:

3.1.1. які надійшли в готівковій формі:
▪ на поточний рахунок в національній
валюті внесених власником рахунку
/довіреними особами (крім договорів купівлі -
продажу нерухомості в межах АТ "АЙБОКС
БАНК" між фізичними особами)
до 500 000,00 грн. - 0,1%
від 500 000,01 грн. - 0,2%

обычный текущий счёт 2620
пополнил на 50000 грн - зашло на депо 1353$
остаток на счёте около 20 грн
сейчас пополнил на 100000 грн - зашло на депо 2707$
найдите здесь комиссию 0,1%
карт у меня здесь нет, только собираюсь получить
это для ответа, что я пополнил карту, а не текущий
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 10:46

  deneg net написав:обычный текущий счёт 2620
пополнил на 50000 грн - зашло на депо 1353$
остаток на счёте около 20 грн
сейчас пополнил на 100000 грн - зашло на депо 2707$
найдите здесь комиссию 0,1%
карт у меня здесь нет, только собираюсь получить
это для ответа, что я пополнил карту, а не текущий

Чота я не выкупаю (с)
Как именно вы пополняете текущий счёт ?
Почему у всех остальных берут комис за пополнение текущего счёта а у вас нет ?
У вас есть доступ в ИБ ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 13:40

  mustbe написав:
  deneg net написав:обычный текущий счёт 2620
пополнил на 50000 грн - зашло на депо 1353$
остаток на счёте около 20 грн
сейчас пополнил на 100000 грн - зашло на депо 2707$
найдите здесь комиссию 0,1%
карт у меня здесь нет, только собираюсь получить
это для ответа, что я пополнил карту, а не текущий

Чота я не выкупаю (с)
Как именно вы пополняете текущий счёт ?
Почему у всех остальных берут комис за пополнение текущего счёта а у вас нет ?
У вас есть доступ в ИБ ?


Разрешите я вставлю 5 копеек
в ИБ ничего не видно кроме карт и переводов с карты на карту. Ни депозитов, ни текущих счетов там нет. Пользы от такого ИБ на сегодняшний день маловато.
По поводу "Почему у всех остальных берут комис за пополнение текущего счёта а у вас нет" - тут очевидна некомпетентность отделений.

Еще пример.
В моем отделении с меня взяли 50 грн за открытие текущего счета в валюте, хотя он должен был быть бесплатным под депозит, а платным должен был быть текущий гривневый.
Я хотел открыть гривневый депо на мин. сумму, чтобы бесплатным был текущий гривневый, но мне сказали, что он и так бесплатный, а платный именно валютный, вне зависимости от открываемого валютного депо. Странно..
citramon
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 14:14

citramon у мене обидва рахунки відкривали безкоштовно. І 0,1% за готівку брали. Потім ще й доказували, що 0,1% і за безгот беруть, але виявилося ні.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 19:41

  mustbe написав:
  deneg net написав:обычный текущий счёт 2620
пополнил на 50000 грн - зашло на депо 1353$
остаток на счёте около 20 грн
сейчас пополнил на 100000 грн - зашло на депо 2707$
найдите здесь комиссию 0,1%
карт у меня здесь нет, только собираюсь получить
это для ответа, что я пополнил карту, а не текущий

Чота я не выкупаю (с)
Как именно вы пополняете текущий счёт ?
Почему у всех остальных берут комис за пополнение текущего счёта а у вас нет ?
У вас есть доступ в ИБ ?

Нет у меня доступа в ИБ, нет карт.
Сотрудничество начал исключительно из-за конвертационнго депо. Тупо пришёл в отд, открыли счёт за 50 грн, причём и мне и жене, потом мы пополнили эти счета без всякой комиссии и открыли депо. Ни о какой комиссии речь даже не шла. Первые валютные депо уже забрали и открыли новые. Опять пополняли счета без всякой комиссии. Вот и вся истрия.
P.S. Я верю, что в тарифах есть комиссия, но палиться не буду, теперь буду ходить пополнять счёт молча :wink:
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 20:20

  deneg net написав:Я верю, что в тарифах есть комиссия, но палиться не буду, теперь буду ходить пополнять счёт молча :wink:

Да, просто криворукость отделения, бывает.
Можно юзать пока юзается
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 22:26

  deneg net написав:
  demichh написав:Открыть депо и к нему карту бесплатно.

Не просто карту, а голду з кешбеком безкоштовно. Щоб отримати таку треба депозитий портфель більше 100к. Тому оформлується депо на 2707$, а потім потрібно відкрити ще гривневий депозит на 1000 грн, щоб підв'язати гривневий рахунок.


карта бесплатная, но по ней смс информирование вроде бы 5 грн в мес.
Можно и платиновую, но толку с них, какие то смешные кешбеки вот и вся шана

По поводу комиссий за пополнение счёта в кассе
Мне начальница отделения вещает, что мол комиссия-то по идее есть, но мы ее с вас любезно не берём, поскольку средства эти целевые на депозит, а не просто праздное пополнение 8)
Уж не знаю как у них такие фокусы происходят по отделениям по разному
emeta
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