3.1.1. які надійшли в готівковій формі: ▪ на поточний рахунок в національній валюті внесених власником рахунку /довіреними особами (крім договорів купівлі - продажу нерухомості в межах АТ "АЙБОКС БАНК" між фізичними особами) до 500 000,00 грн. - 0,1% від 500 000,01 грн. - 0,2%
3.1.1. які надійшли в готівковій формі: ▪ на поточний рахунок в національній валюті внесених власником рахунку /довіреними особами (крім договорів купівлі - продажу нерухомості в межах АТ "АЙБОКС БАНК" між фізичними особами) до 500 000,00 грн. - 0,1% від 500 000,01 грн. - 0,2%
обычный текущий счёт 2620 пополнил на 50000 грн - зашло на депо 1353$ остаток на счёте около 20 грн сейчас пополнил на 100000 грн - зашло на депо 2707$ найдите здесь комиссию 0,1% карт у меня здесь нет, только собираюсь получить это для ответа, что я пополнил карту, а не текущий
deneg net написав:обычный текущий счёт 2620 пополнил на 50000 грн - зашло на депо 1353$ остаток на счёте около 20 грн сейчас пополнил на 100000 грн - зашло на депо 2707$ найдите здесь комиссию 0,1% карт у меня здесь нет, только собираюсь получить это для ответа, что я пополнил карту, а не текущий
Чота я не выкупаю (с) Как именно вы пополняете текущий счёт ? Почему у всех остальных берут комис за пополнение текущего счёта а у вас нет ? У вас есть доступ в ИБ ?
deneg net написав:обычный текущий счёт 2620 пополнил на 50000 грн - зашло на депо 1353$ остаток на счёте около 20 грн сейчас пополнил на 100000 грн - зашло на депо 2707$ найдите здесь комиссию 0,1% карт у меня здесь нет, только собираюсь получить это для ответа, что я пополнил карту, а не текущий
Чота я не выкупаю (с) Как именно вы пополняете текущий счёт ? Почему у всех остальных берут комис за пополнение текущего счёта а у вас нет ? У вас есть доступ в ИБ ?
Разрешите я вставлю 5 копеек в ИБ ничего не видно кроме карт и переводов с карты на карту. Ни депозитов, ни текущих счетов там нет. Пользы от такого ИБ на сегодняшний день маловато. По поводу "Почему у всех остальных берут комис за пополнение текущего счёта а у вас нет" - тут очевидна некомпетентность отделений.
Еще пример. В моем отделении с меня взяли 50 грн за открытие текущего счета в валюте, хотя он должен был быть бесплатным под депозит, а платным должен был быть текущий гривневый. Я хотел открыть гривневый депо на мин. сумму, чтобы бесплатным был текущий гривневый, но мне сказали, что он и так бесплатный, а платный именно валютный, вне зависимости от открываемого валютного депо. Странно..
deneg net написав:обычный текущий счёт 2620 пополнил на 50000 грн - зашло на депо 1353$ остаток на счёте около 20 грн сейчас пополнил на 100000 грн - зашло на депо 2707$ найдите здесь комиссию 0,1% карт у меня здесь нет, только собираюсь получить это для ответа, что я пополнил карту, а не текущий
Чота я не выкупаю (с) Как именно вы пополняете текущий счёт ? Почему у всех остальных берут комис за пополнение текущего счёта а у вас нет ? У вас есть доступ в ИБ ?
Нет у меня доступа в ИБ, нет карт. Сотрудничество начал исключительно из-за конвертационнго депо. Тупо пришёл в отд, открыли счёт за 50 грн, причём и мне и жене, потом мы пополнили эти счета без всякой комиссии и открыли депо. Ни о какой комиссии речь даже не шла. Первые валютные депо уже забрали и открыли новые. Опять пополняли счета без всякой комиссии. Вот и вся истрия. P.S. Я верю, что в тарифах есть комиссия, но палиться не буду, теперь буду ходить пополнять счёт молча
demichh написав:Открыть депо и к нему карту бесплатно.
Не просто карту, а голду з кешбеком безкоштовно. Щоб отримати таку треба депозитий портфель більше 100к. Тому оформлується депо на 2707$, а потім потрібно відкрити ще гривневий депозит на 1000 грн, щоб підв'язати гривневий рахунок.
карта бесплатная, но по ней смс информирование вроде бы 5 грн в мес. Можно и платиновую, но толку с них, какие то смешные кешбеки вот и вся шана
По поводу комиссий за пополнение счёта в кассе Мне начальница отделения вещает, что мол комиссия-то по идее есть, но мы ее с вас любезно не берём, поскольку средства эти целевые на депозит, а не просто праздное пополнение Уж не знаю как у них такие фокусы происходят по отделениям по разному
demichh написав:Открыть депо и к нему карту бесплатно.
Не просто карту, а голду з кешбеком безкоштовно. Щоб отримати таку треба депозитий портфель більше 100к. Тому оформлується депо на 2707$, а потім потрібно відкрити ще гривневий депозит на 1000 грн, щоб підв'язати гривневий рахунок.
Не, шара не катит. Что такое депозитный портфель - они не в курсе. Для голды требуют депо 100к+, прямо здесь и сейчас. Открытые ранее депо - не рассматривают. Открыл депо 1к на месяц, жду обычный именной классик, всё равно в голде и платине смысла большого нет. Впрочем - в другом отделении может и проканает, особенно в том, где не берут комис за пополнение текущего счёта налом