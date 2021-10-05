RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Айбокс Банк

Айбокс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Айбокс Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 18:06

mustbe
Это какой-то треш. Мне конкретно предложил начальник отделения голду бесплатно, потому что депопортфель позволяет. Сказал, что нужно открыть депо на 1000 грн, чтобы счёт гривненый фигурировал в депопортфеле. Готов был прямо сразу оформить голду. Такое чувство, что начальникам отделений дали право устанавливать свои правила работы с клиентами.
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2805
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 22:11

  deneg net написав:mustbe
Это какой-то треш. Мне конкретно предложил начальник отделения голду бесплатно, потому что депопортфель позволяет. Сказал, что нужно открыть депо на 1000 грн, чтобы счёт гривненый фигурировал в депопортфеле. Готов был прямо сразу оформить голду. Такое чувство, что начальникам отделений дали право устанавливать свои правила работы с клиентами.


Мне за открытие депо на 1000 грн к уже открытым двум по 2707$ предложили платину
Но толку от тех карт? Хоть брильянто-изумрудный пластик будет
Ни хорошего процента на остаток, ни кешбека конкурентного нет.
Без похода в отделение все равно депо не откроешь, и я так понимаю, что даже депозиты не видны будут в приложухе
Только 5 грн за смс информирование
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2024
З нами з: 19.03.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 281, 282, 283
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2823 1627284
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 19:50
ScaryBee
Банк Власний Рахунок 1 ... 92, 93, 94
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
930 723015
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 16:16
Amethyst
А-Банк 1 ... 59, 60, 61
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
602 610733
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 15:23
novichok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5618)
13.12.2022 22:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.