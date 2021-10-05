Айбокс Банк

deneg net написав:mustbe
Это какой-то треш. Мне конкретно предложил начальник отделения голду бесплатно, потому что депопортфель позволяет. Сказал, что нужно открыть депо на 1000 грн, чтобы счёт гривненый фигурировал в депопортфеле. Готов был прямо сразу оформить голду. Такое чувство, что начальникам отделений дали право устанавливать свои правила работы с клиентами.
Мне за открытие депо на 1000 грн к уже открытым двум по 2707$ предложили платину
Но толку от тех карт? Хоть брильянто-изумрудный пластик будет
Ни хорошего процента на остаток, ни кешбека конкурентного нет.
Без похода в отделение все равно депо не откроешь, и я так понимаю, что даже депозиты не видны будут в приложухе
Только 5 грн за смс информирование