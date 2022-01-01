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Айбокс Банк
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Додано: Вів 13 гру, 2022 18:06
mustbe
Это какой-то треш. Мне конкретно предложил начальник отделения голду бесплатно, потому что депопортфель позволяет. Сказал, что нужно открыть депо на 1000 грн, чтобы счёт гривненый фигурировал в депопортфеле. Готов был прямо сразу оформить голду. Такое чувство, что начальникам отделений дали право устанавливать свои правила работы с клиентами.
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deneg net
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Додано: Вів 13 гру, 2022 22:11
deneg net написав:mustbe
Это какой-то треш. Мне конкретно предложил начальник отделения голду бесплатно, потому что депопортфель позволяет. Сказал, что нужно открыть депо на 1000 грн, чтобы счёт гривненый фигурировал в депопортфеле. Готов был прямо сразу оформить голду. Такое чувство, что начальникам отделений дали право устанавливать свои правила работы с клиентами.
Мне за открытие депо на 1000 грн к уже открытым двум по 2707$ предложили платину
Но толку от тех карт? Хоть брильянто-изумрудный пластик будет
Ни хорошего процента на остаток, ни кешбека конкурентного нет.
Без похода в отделение все равно депо не откроешь, и я так понимаю, что даже депозиты не видны будут в приложухе
Только 5 грн за смс информирование
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emeta
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Додано: Сер 14 гру, 2022 10:48
emeta
отож и я так подумал.
толку с этих голдов\платин маловато.
только кешбек на всё, а не по категориям, и мизерный % на остаток.
поэтому брать не стал.
может кто-то пояснит, что ценного в этих картах?
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deneg net
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Додано: Сер 14 гру, 2022 10:59
deneg net написав:
может кто-то пояснит, что ценного в этих картах?
Не то чтобы ценно, но полезно: доступ к ИБ (хоть и убогому), возможность пополнения налом без комиса
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mustbe
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Додано: Чет 15 гру, 2022 23:17
deneg net написав:mustbe
Такое чувство, что начальникам отделений дали право устанавливать свои правила работы с клиентами.
в ОТП так давно
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cohan
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 00:19
Да там у них весело. Мне с текущего грнивны хотели выдать с комиссией 1%. Сказал о своём тяжелом материальном положении и согласились отдать без комиса.
Этот счет (грн.) под грн. месячный депо беслатно открыли, а валютный тоже бесплатно под конвертационный депозит.
Так шо индивидуальный подход
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demichh
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