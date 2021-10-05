Айбокс Банк

mustbe Это какой-то треш. Мне конкретно предложил начальник отделения голду бесплатно, потому что депопортфель позволяет. Сказал, что нужно открыть депо на 1000 грн, чтобы счёт гривненый фигурировал в депопортфеле. Готов был прямо сразу оформить голду. Такое чувство, что начальникам отделений дали право устанавливать свои правила работы с клиентами.
deneg net написав:mustbe Это какой-то треш. Мне конкретно предложил начальник отделения голду бесплатно, потому что депопортфель позволяет. Сказал, что нужно открыть депо на 1000 грн, чтобы счёт гривненый фигурировал в депопортфеле. Готов был прямо сразу оформить голду. Такое чувство, что начальникам отделений дали право устанавливать свои правила работы с клиентами.
Мне за открытие депо на 1000 грн к уже открытым двум по 2707$ предложили платину Но толку от тех карт? Хоть брильянто-изумрудный пластик будет Ни хорошего процента на остаток, ни кешбека конкурентного нет. Без похода в отделение все равно депо не откроешь, и я так понимаю, что даже депозиты не видны будут в приложухе Только 5 грн за смс информирование
emeta отож и я так подумал. толку с этих голдов\платин маловато. только кешбек на всё, а не по категориям, и мизерный % на остаток. поэтому брать не стал. может кто-то пояснит, что ценного в этих картах?
Да там у них весело. Мне с текущего грнивны хотели выдать с комиссией 1%. Сказал о своём тяжелом материальном положении и согласились отдать без комиса. Этот счет (грн.) под грн. месячный депо беслатно открыли, а валютный тоже бесплатно под конвертационный депозит. Так шо индивидуальный подход
Відучора при відкритті конвертаційного депо, видають карту з 12% на залишок власних коштів. Вхід - вихід по п2п безкоштовно, СЕП не знаю, (катру отримав, ще не тестував). У відділенні також всі умови ще достеменно не знають)))
Housane написав:Відучора при відкритті конвертаційного депо, видають карту з 12% на залишок власних коштів. Вхід - вихід по п2п безкоштовно, СЕП не знаю, (катру отримав, ще не тестував). У відділенні також всі умови ще достеменно не знають)))
«Новий тарифний пакет – це можливість отримати 12% річних, дохід як від повноцінного депозиту, не "заморожуючи" гроші на місяці. Клієнт вільно користується власними активами, купує усі такі необхідні у воєнний час та постійну загрозу блекауту товари, донатить на ЗСУ і допомагає волонтерам - і одночасно тримає залишок грошей на карті на "депозиті без депозиту" в одному з найприбутковіших банків країни», – заступник Голови Правління IBOX BANK Ростислав Наконечний.
Новий продукт дозволить клієнтам Банку заробляти на своїх же грошах, адже відкривши картку Mastercard World Debit (INSTANT), або Mastercard Debit, чи Mastercard Platinum в рамках тарифного пакета IBOXCARD, клієнт отримає 12% річних на залишок коштів на рахунку.
Підключайся просто зараз та гарантовано отримуй:
безкоштовне поповнення; безплатне відкриття, при оформленні картки Mastercard World Debit (INSTANT)до 23.01.2023; максимальний дохід з вільним доступом до коштів.