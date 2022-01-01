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Обслуговування в українських
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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Айбокс Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 18:06

mustbe
Это какой-то треш. Мне конкретно предложил начальник отделения голду бесплатно, потому что депопортфель позволяет. Сказал, что нужно открыть депо на 1000 грн, чтобы счёт гривненый фигурировал в депопортфеле. Готов был прямо сразу оформить голду. Такое чувство, что начальникам отделений дали право устанавливать свои правила работы с клиентами.
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 22:11

  deneg net написав:mustbe
Это какой-то треш. Мне конкретно предложил начальник отделения голду бесплатно, потому что депопортфель позволяет. Сказал, что нужно открыть депо на 1000 грн, чтобы счёт гривненый фигурировал в депопортфеле. Готов был прямо сразу оформить голду. Такое чувство, что начальникам отделений дали право устанавливать свои правила работы с клиентами.


Мне за открытие депо на 1000 грн к уже открытым двум по 2707$ предложили платину
Но толку от тех карт? Хоть брильянто-изумрудный пластик будет
Ни хорошего процента на остаток, ни кешбека конкурентного нет.
Без похода в отделение все равно депо не откроешь, и я так понимаю, что даже депозиты не видны будут в приложухе
Только 5 грн за смс информирование
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 10:48

emeta
отож и я так подумал.
толку с этих голдов\платин маловато.
только кешбек на всё, а не по категориям, и мизерный % на остаток.
поэтому брать не стал.
может кто-то пояснит, что ценного в этих картах?
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 10:59

  deneg net написав:может кто-то пояснит, что ценного в этих картах?

Не то чтобы ценно, но полезно: доступ к ИБ (хоть и убогому), возможность пополнения налом без комиса
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 23:17

  deneg net написав:mustbe
Такое чувство, что начальникам отделений дали право устанавливать свои правила работы с клиентами.

в ОТП так давно
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 00:19

Да там у них весело. Мне с текущего грнивны хотели выдать с комиссией 1%. Сказал о своём тяжелом материальном положении и согласились отдать без комиса.
Этот счет (грн.) под грн. месячный депо беслатно открыли, а валютный тоже бесплатно под конвертационный депозит.
Так шо индивидуальный подход :D
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 11:19

Відучора при відкритті конвертаційного депо, видають карту з 12% на залишок власних коштів. Вхід - вихід по п2п безкоштовно, СЕП не знаю, (катру отримав, ще не тестував). У відділенні також всі умови ще достеменно не знають)))
Housane
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 12:02

IBOXCARD

  Housane написав:Відучора при відкритті конвертаційного депо, видають карту з 12% на залишок власних коштів. Вхід - вихід по п2п безкоштовно, СЕП не знаю, (катру отримав, ще не тестував). У відділенні також всі умови ще достеменно не знають)))


«Новий тарифний пакет – це можливість отримати 12% річних, дохід як від повноцінного депозиту, не "заморожуючи" гроші на місяці. Клієнт вільно користується власними активами, купує усі такі необхідні у воєнний час та постійну загрозу блекауту товари, донатить на ЗСУ і допомагає волонтерам - і одночасно тримає залишок грошей на карті на "депозиті без депозиту" в одному з найприбутковіших банків країни», – заступник Голови Правління IBOX BANK Ростислав Наконечний.

Новий продукт дозволить клієнтам Банку заробляти на своїх же грошах, адже відкривши картку Mastercard World Debit (INSTANT), або Mastercard Debit, чи Mastercard Platinum в рамках тарифного пакета IBOXCARD, клієнт отримає 12% річних на залишок коштів на рахунку.

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https://iboxbank.online/ua/news/zarobly ... xcard.html
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:05

emeta интересная карта получается, раз безналичный вход/выход бесплатный. Может выйти хорошая альтернатива скунсу.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:36

  lloydbanksua написав:emeta интересная карта получается, раз безналичный вход/выход бесплатный. Может выйти хорошая альтернатива скунсу.


ага, она поинтереснее чем все эти голд и платиновые
Единственный минус, это смс информирование 5 грн /мес
push уведомлений не предусмотрено
emeta
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