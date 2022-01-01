Айбокс Банк

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:24
Как выяснилось выше, в подобных гусарских банках информация разная не только на горячей линии и на местах, но и разнится по отделениям даже.
В тарифах
Начальница отделения и горячка уверяют, что плата за смс обязательна
Ради приложения получил голд карту
Даже с картой в приложение не зайдешь не приходят смс, пока не дашь согласие на смс информирование на горячей линии
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