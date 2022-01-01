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Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:05
У відділенні запевнили що смс можна відключити
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Housane
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:24
Housane написав:
У відділенні запевнили що смс можна відключити
Как выяснилось выше, в подобных гусарских банках информация разная не только на горячей линии и на местах, но и разнится по отделениям даже.
В тарифах
Щомісячне обслуговування послуги SMS-повідомлень 5 грн
Начальница отделения и горячка уверяют, что плата за смс обязательна
Ради приложения получил голд карту
Даже с картой в приложение не зайдешь не приходят смс, пока не дашь согласие на смс информирование на горячей линии
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emeta
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:30
emeta написав:
Ради приложения получил голд карту
Даже с картой в приложение не зайдешь не приходят смс, пока не дашь согласие на смс информирование на горячей линии
В этом приложении можно открывать конвертационные депозиты ?
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lara_08
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:34
lara_08 написав: emeta написав:
Ради приложения получил голд карту
Даже с картой в приложение не зайдешь не приходят смс, пока не дашь согласие на смс информирование на горячей линии
В этом приложении можно открывать конвертационные депозиты ?
Я его ещё не видел, конечно
Но, думаю, вряд ли
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emeta
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:45
emeta
Яке відділення порекомендуєте на правому березі?
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lara_08
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:54
lara_08 написав:emeta
Яке відділення порекомендуєте на правому березі?
Я в Днепре
У нас одно отделение, полагаю
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emeta
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