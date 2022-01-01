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Обслуговування в українських
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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

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Айбокс Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:05

У відділенні запевнили що смс можна відключити
Housane
1
 
Повідомлень: 71
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Подякував: 42 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:24

  Housane написав:У відділенні запевнили що смс можна відключити


Как выяснилось выше, в подобных гусарских банках информация разная не только на горячей линии и на местах, но и разнится по отделениям даже.
В тарифах
Щомісячне обслуговування послуги SMS-повідомлень 5 грн

Начальница отделения и горячка уверяют, что плата за смс обязательна

Ради приложения получил голд карту
Даже с картой в приложение не зайдешь не приходят смс, пока не дашь согласие на смс информирование на горячей линии
emeta
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Повідомлень: 2060
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:30

Re: Айбокс Банк

  emeta написав:Ради приложения получил голд карту
Даже с картой в приложение не зайдешь не приходят смс, пока не дашь согласие на смс информирование на горячей линии

В этом приложении можно открывать конвертационные депозиты ?
lara_08
 
Повідомлень: 533
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:34

  lara_08 написав:
  emeta написав:Ради приложения получил голд карту
Даже с картой в приложение не зайдешь не приходят смс, пока не дашь согласие на смс информирование на горячей линии

В этом приложении можно открывать конвертационные депозиты ?


Я его ещё не видел, конечно
Но, думаю, вряд ли
emeta
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Повідомлень: 2060
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:45

emeta
Яке відділення порекомендуєте на правому березі?
lara_08
 
Повідомлень: 533
З нами з: 05.05.14
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Подякували: 77 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:54

  lara_08 написав:emeta
Яке відділення порекомендуєте на правому березі?


Я в Днепре
У нас одно отделение, полагаю
emeta
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Повідомлень: 2060
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:24

  lara_08 написав:В этом приложении можно открывать конвертационные депозиты ?

Насколько я понял - в этой приложухе не видно даже открытых депо и сбер.счетов.
Открытие депо оно точно не осилит.
Его потолок - это карточные счета
mustbe
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Повідомлень: 6611
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  #<1 ... 5678
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