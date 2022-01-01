|
|
Айбокс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 гру, 2022 00:55
А для виведення через р2р потрібне підключене СМС-інформування чи 3DS відключається разом з ним?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7783
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 326 раз.
- Подякували: 1092 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77
, moveton
і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|118
|176939
|
|
|107
|121665
|
|
|100
|100787
|
Суб 24 гру, 2022 23:32
cohan