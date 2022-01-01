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Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 гру, 2022 00:55
А для виведення через р2р потрібне підключене СМС-інформування чи 3DS відключається разом з ним?
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klug
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Додано: Вів 27 гру, 2022 01:58
У них є WEB-версія ІБ: https://ib.iboxbank.online:2053/ifobsCl ... orm.action
Що там є?
Не зміг зареєструватися, оскільки у відд-ні не прописали мій тел.
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Visky
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Суб 24 гру, 2022 23:32
cohan