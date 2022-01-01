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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Айбокс Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 00:55

А для виведення через р2р потрібне підключене СМС-інформування чи 3DS відключається разом з ним?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 01:58

У них є WEB-версія ІБ: https://ib.iboxbank.online:2053/ifobsCl ... orm.action
Що там є?
Не зміг зареєструватися, оскільки у відд-ні не прописали мій тел.
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:53

Айбокс,Київ лівий берег

Доброго дня! У кого є інформація,чи є відділення на лівому березі,або біля метро на правому - для обслуговування і адекватний колектив. На Діловій все дуже повільно...
sens
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