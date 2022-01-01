Айбокс Банк

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 гру, 2022 00:55
А для виведення через р2р потрібне підключене СМС-інформування чи 3DS відключається разом з ним?
Додано: Вів 27 гру, 2022 01:58
У них є WEB-версія ІБ:
Що там є?
Не зміг зареєструватися, оскільки у відд-ні не прописали мій тел.
Додано: Вів 27 гру, 2022 16:53
Айбокс,Київ лівий берег
Доброго дня! У кого є інформація,чи є відділення на лівому березі,або біля метро на правому - для обслуговування і адекватний колектив. На Діловій все дуже повільно...
Додано: Сер 28 гру, 2022 21:48
На даринку є, обслуговування нормальне, але останнім часом бувають черги.
Додано: Чет 29 гру, 2022 18:36
Прошло несколько дней, начальный пароль так и не пришел на и-мейл.
Наверное не поддерживают уже этот продукт
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