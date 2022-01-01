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Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 гру, 2022 00:55
А для виведення через р2р потрібне підключене СМС-інформування чи 3DS відключається разом з ним?
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klug
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Додано: Вів 27 гру, 2022 01:58
У них є WEB-версія ІБ: https://ib.iboxbank.online:2053/ifobsCl ... orm.action
Що там є?
Не зміг зареєструватися, оскільки у відд-ні не прописали мій тел.
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Visky
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Додано: Вів 27 гру, 2022 16:53
Доброго дня! У кого є інформація,чи є відділення на лівому березі,або біля метро на правому - для обслуговування і адекватний колектив. На Діловій все дуже повільно...
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sens
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Додано: Сер 28 гру, 2022 21:48
На даринку є, обслуговування нормальне, але останнім часом бувають черги.
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Housane
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Додано: Чет 29 гру, 2022 18:36
Прошло несколько дней, начальный пароль так и не пришел на и-мейл.
Наверное не поддерживают уже этот продукт
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citramon
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Додано: Чет 29 гру, 2022 18:38
ко-то оформлял валютную карту , чтобы на нее вернулся депозит ?
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citramon
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Додано: Чет 29 гру, 2022 22:38
citramon написав:
ко-то оформлял валютную карту , чтобы на нее вернулся депозит ?
таких дурачков нет.
здесь сидят жирные свинорылы, которые прекрасно знают разницу между картой и текущим счётом.
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deneg net
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