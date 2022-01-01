Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 гру, 2022 00:55
А для виведення через р2р потрібне підключене СМС-інформування чи 3DS відключається разом з ним?
klug
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Додано: Вів 27 гру, 2022 01:58
У них є WEB-версія ІБ:
https://ib.iboxbank.online:2053/ifobsCl ... orm.action
Що там є?
Не зміг зареєструватися, оскільки у відд-ні не прописали мій тел.
Visky
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Додано: Вів 27 гру, 2022 16:53
Доброго дня! У кого є інформація,чи є відділення на лівому березі,або біля метро на правому - для обслуговування і адекватний колектив. На Діловій все дуже повільно...
sens
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Додано: Сер 28 гру, 2022 21:48
На даринку є, обслуговування нормальне, але останнім часом бувають черги.
Housane
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Додано: Чет 29 гру, 2022 18:36
Прошло несколько дней, начальный пароль так и не пришел на и-мейл.
Наверное не поддерживают уже этот продукт
citramon
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Додано: Чет 29 гру, 2022 18:38
ко-то оформлял валютную карту , чтобы на нее вернулся депозит ?
citramon
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Додано: Чет 29 гру, 2022 22:38
citramon написав:
ко-то оформлял валютную карту , чтобы на нее вернулся депозит ?
таких дурачков нет.
здесь сидят жирные свинорылы, которые прекрасно знают разницу между картой и текущим счётом.
deneg net
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:20
deneg net написав: citramon написав:
ко-то оформлял валютную карту , чтобы на нее вернулся депозит ?
таких дурачков нет.
здесь сидят жирные свинорылы, которые прекрасно знают разницу между картой и текущим счётом.
Можете пояснить , чем вас не устраивают доллары на карте по окончанию депозита ?
мне это больше подходит, т.к. в случае каких-то форс-мажоров
1.деньги смогу снять в любом другом отделении айбокса.
2.что-то смогу снимать в банкомате украинского или иностранного банка
3.смогу расчитываться в торговой сети
citramon
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