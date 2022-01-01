Айбокс Банк

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 гру, 2022 00:55
А для виведення через р2р потрібне підключене СМС-інформування чи 3DS відключається разом з ним?
Додано: Вів 27 гру, 2022 01:58
У них є WEB-версія ІБ:
Що там є?
Не зміг зареєструватися, оскільки у відд-ні не прописали мій тел.
Додано: Вів 27 гру, 2022 16:53
Айбокс,Київ лівий берег
Доброго дня! У кого є інформація,чи є відділення на лівому березі,або біля метро на правому - для обслуговування і адекватний колектив. На Діловій все дуже повільно...
Додано: Сер 28 гру, 2022 21:48
На даринку є, обслуговування нормальне, але останнім часом бувають черги.
Додано: Чет 29 гру, 2022 18:36
Прошло несколько дней, начальный пароль так и не пришел на и-мейл.
Наверное не поддерживают уже этот продукт
Додано: Чет 29 гру, 2022 22:38
Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:20
Можете пояснить , чем вас не устраивают доллары на карте по окончанию депозита ?
мне это больше подходит, т.к. в случае каких-то форс-мажоров
1.деньги смогу снять в любом другом отделении айбокса.
2.что-то смогу снимать в банкомате украинского или иностранного банка
3.смогу расчитываться в торговой сети
Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:39
citramon
Пояснсяю.
По окончании депозита банк обязан вернуть деньги наличными из кассы, а если у вас есть карта, то получите б\н на карту. Так вот если банк не вернёт деньги наличными из кассы, то это грубое нарушение и можно оформлять требование или жалобу. А вот если кинули на карту, то свои обязательства по возврату депозита банк выполнил. И вот дальше банк может вам с этой карты не выдавать наличными оооочень долго, потому что обязательств выплатить с карты по первому требованию у банка нет. Выдадут ли вам в другом банке? Нет. Снимете ли вы валюту в банкомате? Тоже нет. Можете только рассчитаться этой картой в АТБ по курсу НБУ. Это не означает, что вам валюту с карты не выплатят, но такая вероятность выше чем просто счёт. Карта валютная нужна только за бугром, в Украине от неё толку никакого.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:59
deneg net и как тут, кстати, отдают валюту? Подумываю зайти к ним на конвертационный.
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