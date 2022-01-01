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Обслуговування в українських
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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Айбокс Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 00:55

А для виведення через р2р потрібне підключене СМС-інформування чи 3DS відключається разом з ним?
klug
 
Повідомлень: 7804
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Подякували: 1093 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 01:58

У них є WEB-версія ІБ: https://ib.iboxbank.online:2053/ifobsCl ... orm.action
Що там є?
Не зміг зареєструватися, оскільки у відд-ні не прописали мій тел.
Visky
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Повідомлень: 1016
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Подякував: 89 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:53

Айбокс,Київ лівий берег

Доброго дня! У кого є інформація,чи є відділення на лівому березі,або біля метро на правому - для обслуговування і адекватний колектив. На Діловій все дуже повільно...
sens
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Повідомлень: 13086
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 739 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 21:48

На даринку є, обслуговування нормальне, але останнім часом бувають черги.
Housane
1
 
Повідомлень: 75
З нами з: 02.03.20
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Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 18:36

  Visky написав:У них є WEB-версія ІБ: https://ib.iboxbank.online:2053/ifobsCl ... orm.action
Що там є?
Не зміг зареєструватися, оскільки у відд-ні не прописали мій тел.

Прошло несколько дней, начальный пароль так и не пришел на и-мейл.
Наверное не поддерживают уже этот продукт
citramon
 
Повідомлень: 614
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 18:38

ко-то оформлял валютную карту , чтобы на нее вернулся депозит ?
citramon
 
Повідомлень: 614
З нами з: 30.07.13
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:38

  citramon написав:ко-то оформлял валютную карту , чтобы на нее вернулся депозит ?

таких дурачков нет.
здесь сидят жирные свинорылы, которые прекрасно знают разницу между картой и текущим счётом.
deneg net
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Повідомлень: 2820
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:20

  deneg net написав:
  citramon написав:ко-то оформлял валютную карту , чтобы на нее вернулся депозит ?

таких дурачков нет.
здесь сидят жирные свинорылы, которые прекрасно знают разницу между картой и текущим счётом.

Можете пояснить , чем вас не устраивают доллары на карте по окончанию депозита ?
мне это больше подходит, т.к. в случае каких-то форс-мажоров
1.деньги смогу снять в любом другом отделении айбокса.
2.что-то смогу снимать в банкомате украинского или иностранного банка
3.смогу расчитываться в торговой сети
citramon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:39

citramon
Пояснсяю.
По окончании депозита банк обязан вернуть деньги наличными из кассы, а если у вас есть карта, то получите б\н на карту. Так вот если банк не вернёт деньги наличными из кассы, то это грубое нарушение и можно оформлять требование или жалобу. А вот если кинули на карту, то свои обязательства по возврату депозита банк выполнил. И вот дальше банк может вам с этой карты не выдавать наличными оооочень долго, потому что обязательств выплатить с карты по первому требованию у банка нет. Выдадут ли вам в другом банке? Нет. Снимете ли вы валюту в банкомате? Тоже нет. Можете только рассчитаться этой картой в АТБ по курсу НБУ. Это не означает, что вам валюту с карты не выплатят, но такая вероятность выше чем просто счёт. Карта валютная нужна только за бугром, в Украине от неё толку никакого.
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:59

deneg net и как тут, кстати, отдают валюту? Подумываю зайти к ним на конвертационный.
lloydbanksua
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