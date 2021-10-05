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Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:11
deneg net написав:citramon
Пояснсяю.
По окончании депозита банк обязан вернуть деньги наличными из кассы, а если у вас есть карта, то получите б\н на карту. Так вот если банк не вернёт деньги наличными из кассы, то это грубое нарушение и можно оформлять требование или жалобу. А вот если кинули на карту, то свои обязательства по возврату депозита банк выполнил. И вот дальше банк может вам с этой карты не выдавать наличными оооочень долго, потому что обязательств выплатить с карты по первому требованию у банка нет. Выдадут ли вам в другом банке? Нет. Снимете ли вы валюту в банкомате? Тоже нет. Можете только рассчитаться этой картой в АТБ по курсу НБУ. Это не означает, что вам валюту с карты не выплатят, но такая вероятность выше чем просто счёт. Карта валютная нужна только за бугром, в Украине от неё толку никакого.
Ви договір читали взагалі? Кошти видаються не напряму з депозитного рахунку, в повертаються на поточний. Принципової різниці між тим, щоб не видати з поточного чи карткового немає.
Мені картковий не радили у відділенні, бо менеджеру чисто технічно більше рухів на його оформлення і видачу з нього, але загалом він був готовий.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:48
klug
Ничего подобного. С текущего счёта банк обязан вернуть депозит в валюте вклада, по договору. А по карточному счёту обязан обслуживать этот счёт, но не обязан выдавать деньги по первому требованию. Поэтому когда деньги после окончания депозита упали на карту, то свои обязательства по возврату депозита банк выполнил. А когда деньги упали на текущий счёт, то обязательства по возврату в валюте вклада ещё не выполнено в полной мере.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:50
lloydbanksua написав:deneg net
и как тут, кстати, отдают валюту? Подумываю зайти к ним на конвертационный.
Мне взовращают без малейших проблем, забрал уже два раза. Не надо даже заказывать валюту, просто пришёл и забрал в кассе. До сих пор не понимаю на чём они зарабатывают на таком депозите при их курсе, но отдают прекрасно
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 18:06
deneg net написав:klug
Ничего подобного. С текущего счёта банк обязан вернуть депозит в валюте вклада, по договору. А по карточному счёту обязан обслуживать этот счёт, но не обязан выдавать деньги по первому требованию. Поэтому когда деньги после окончания депозита упали на карту, то свои обязательства по возврату депозита банк выполнил. А когда деньги упали на текущий счёт, то обязательства по возврату в валюте вклада ещё не выполнено в полной мере.
Я полагаю это не просто ваши умозаключения, наверняка есть разъяснеиня ВСУ по спорным делам между вкладчиками и банками по выплате депозита на текущий/карточный счета ?
Можете дать ссылку на первоисточник или номер судебного дела ?
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